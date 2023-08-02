В Раде новый депутат. ЦИК признал Локтионову нардепом от "Слуги народа" после досрочного прекращения полномочий Аристова

Отмечается, что Аристов был избран на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе от партии "Слуга народа".

"ЦИК рассмотрел указанное постановление и признал Наталью Локтионову, следующего по очередности кандидата, включенного в избирательный список политической партии "Слуга народа" под №146, избранной народным депутатом Украины на указанных выборах в общегосударственном многомандатном избирательном округе", – сказано в сообщении.

Инфографика: cvk.gov.ua

Теперь, согласно регламенту Рады, Локтионова должна принять присягу нардепа.

LIGA.net писала в 2019 году, что Локтионова, которая баллотировалась в Раду под №146 от "Слуги народа", – менеджер по маркетингу. По данным издания, она работала в HR-агентстве Ancor Personnel Ukraine в Первой лизинговой компании (продажа автомобилей).