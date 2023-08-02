В Раде новый депутат. ЦИК признал Локтионову нардепом от "Слуги народа" после досрочного прекращения полномочий Аристова

Отмечается, что Аристов был избран на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе от партии "Слуга народа".
"ЦИК рассмотрел указанное постановление и признал Наталью Локтионову, следующего по очередности кандидата, включенного в избирательный список политической партии "Слуга народа" под №146, избранной народным депутатом Украины на указанных выборах в общегосударственном многомандатном избирательном округе", – сказано в сообщении.
Теперь, согласно регламенту Рады, Локтионова должна принять присягу нардепа.
LIGA.net писала в 2019 году, что Локтионова, которая баллотировалась в Раду под №146 от "Слуги народа", – менеджер по маркетингу. По данным издания, она работала в HR-агентстве Ancor Personnel Ukraine в Первой лизинговой компании (продажа автомобилей).
24 июля журналисты "Слідства.Інфо" со ссылкой на источники сообщили, что Аристова в середине июля заметили на Мальдивах в пятизвездочном отеле Waldorf Astoria Maldives. Эту информацию подтвердили в гостинице. У СМИ возник вопрос, на каких основаниях 48-летний депутат пересек украинскую границу и рабочей ли была его поездка на Мальдивы.
В "Слуге народа" после публикации инициировали вопрос немедленного приостановления членства Аристова во фракции.
25 июля глава Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что Аристов решил сложить мандат.
26 июля СБУ сообщила о проведении обысков у Аристова. По данным спецслужбы, нардеп отдыхал на Мальдивах под видом служебной командировки. Во время обысков у депутата нашли загранпаспорт с отметкой о выезде на Мальдивы. Правоохранители открыли уголовное производство.
В тот же день в Раду внесли постановление о лишении мандата нардепа Аристова.
27 июля Рада поддержала проект постановления о прекращении депутатских полномочий нардепа от "Слуги народа" Аристова.
В тот же день генпрокурор Украины Андрей Костин сообщил о подозрении Аристову по факту внесения в официальный документ заведомо ложных сведений.
28 июля суд избрал меру пресечения Аристову в виде личного обязательства.