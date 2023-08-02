ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

В Раде новый депутат. ЦИК признал Локтионову нардепом от "Слуги народа" после досрочного прекращения полномочий Аристова

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
27 июля Рада поддержала проект постановления о прекращении депутатских полномочий нардепа от "Слуги народа" Аристова
27 июля Рада поддержала проект постановления о прекращении депутатских полномочий нардепа от "Слуги народа" Аристова
Фото: rada.gov.ua

Центральная избирательная комиссия получила постановление Рады от 27 июля о досрочном прекращении полномочий нардепа Юрия Аристова. Об этом 2 августа сообщается на сайте ЦИК.

Отмечается, что Аристов был избран на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе от партии "Слуга народа".

"ЦИК рассмотрел указанное постановление и признал Наталью Локтионову, следующего по очередности кандидата, включенного в избирательный список политической партии "Слуга народа" под №146, избранной народным депутатом Украины на указанных выборах в общегосударственном многомандатном избирательном округе", – сказано в сообщении.

Инфографика: cvk.gov.ua
Инфографика: cvk.gov.ua

Теперь, согласно регламенту Рады, Локтионова должна принять присягу нардепа.

LIGA.net писала в 2019 году, что Локтионова, которая баллотировалась в Раду под №146 от "Слуги народа", – менеджер по маркетингу. По данным издания, она работала в HR-агентстве Ancor Personnel Ukraine в Первой лизинговой компании (продажа автомобилей).

Контекст:

24 июля журналисты "Слідства.Інфо" со ссылкой на источники сообщили, что Аристова в середине июля заметили на Мальдивах в пятизвездочном отеле Waldorf Astoria Maldives. Эту информацию подтвердили в гостинице. У СМИ возник вопрос, на каких основаниях 48-летний депутат пересек украинскую границу и рабочей ли была его поездка на Мальдивы.

В "Слуге народа" после публикации инициировали вопрос немедленного приостановления членства Аристова во фракции.

25 июля глава Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что Аристов решил сложить мандат.

26 июля СБУ сообщила о проведении обысков у Аристова. По данным спецслужбы, нардеп отдыхал на Мальдивах под видом служебной командировки. Во время обысков у депутата нашли загранпаспорт с отметкой о выезде на Мальдивы. Правоохранители открыли уголовное производство.

В тот же день в Раду внесли постановление о лишении мандата нардепа Аристова.

27 июля Рада поддержала проект постановления о прекращении депутатских полномочий нардепа от "Слуги народа" Аристова.

В тот же день генпрокурор Украины Андрей Костин сообщил о подозрении Аристову по факту внесения в официальный документ заведомо ложных сведений.

28 июля суд избрал меру пресечения Аристову в виде личного обязательства.

Теги: Верховная Рада, Украина, ЦИК, Слуга народа, Юрий Аристов, нардеп, Наталья Локтионова
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
35-летняя Никитюк показала себя без макияжа и с ним. Телеведущая стала амбассадором украинского бренда
35-летняя Никитюк показала себя без макияжа и с ним. Телеведущая стала амбассадором украинского бренда
Тина Кароль во время выступления запустила микрофоном в зрителей. Видео
Тина Кароль во время выступления запустила микрофоном в зрителей. Видео
Галина ГРИШИНА
Осадчая показала старшего и младшего сына на одном фото
Осадчая показала старшего и младшего сына на одном фото
Галина ГРИШИНА
Брежнева после того, как спела в Юрмале на русском языке, публично обратилась к Вайкуле
Брежнева после того, как спела в Юрмале на русском языке, публично обратилась к Вайкуле
Галина ГРИШИНА
"Не могу сказать, что отказался, но уже знаю, как себя контролировать". 34-летний Позитив рассказал о своей алкогольной зависимости
"Не могу сказать, что отказался, но уже знаю, как себя контролировать". 34-летний Позитив рассказал о своей алкогольной зависимости
Галина ГРИШИНА
"Если этого не делать, то листья пожелтеют, а стебли просто усохнут". Что нужно сделать с огурцами в августе
"Если этого не делать, то листья пожелтеют, а стебли просто усохнут". Что нужно сделать с огурцами в августе
"Вкус – пожар". Лайфхак, как приготовить дома напиток "Бейлис" всего из пяти продуктов
"Вкус – пожар". Лайфхак, как приготовить дома напиток "Бейлис" всего из пяти продуктов
Галина ГРИШИНА
"Самосознание дает возможность гармоничного самовыражения". Мозговая высказалась о своих архивных снимках
"Самосознание дает возможность гармоничного самовыражения". Мозговая высказалась о своих архивных снимках
Как первая леди Украины выглядит в трендовом наряде 2023 года – брючном костюме. Девять фото Зеленской для вдохновения
Как первая леди Украины выглядит в трендовом наряде 2023 года – брючном костюме. Девять фото Зеленской для вдохновения
Галина ГРИШИНА
Если посеять это в августе – до конца сезона успеете собрать урожай. Эксперты рассказали, чем засадить огород в конце лета
Если посеять это в августе – до конца сезона успеете собрать урожай. Эксперты рассказали, чем засадить огород в конце лета
Галина ГРИШИНА
Яркий педикюр. Как аккуратно нанести покрытие
Яркий педикюр. Как аккуратно нанести покрытие
Жена Тигипко показала их двухэтажный дом
Жена Тигипко показала их двухэтажный дом
"Она не парится, у нее нет проблем". Друг Дорофеевой рассказал, как ее изменили отношения с Кацуриным
"Она не парится, у нее нет проблем". Друг Дорофеевой рассказал, как ее изменили отношения с Кацуриным
Галина ГРИШИНА
Холодный свекольный борщ. Ярославский поделился семейным рецептом
Холодный свекольный борщ. Ярославский поделился семейным рецептом
  "Просто все смешайте". Удачный рецепт заливного пирога из самых простых ингредиентов, который "готовится быстро и не надоедает"
  "Просто все смешайте". Удачный рецепт заливного пирога из самых простых ингредиентов, который "готовится быстро и не надоедает"
Галина ГРИШИНА
"Это жиза". Мишина показала свои "некрасивые фото"
"Это жиза". Мишина показала свои "некрасивые фото"
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
В сети показали реакцию Галкина и Макаревича на слова Сердючки Russia Good Bye. В конце ее выступления на сцене "появился" Залужный. Видео (351706)
2
Добавьте это к муке – и лепить вареники будет одно удовольствие. Простой и быстрый рецепт теста для любых начинок (182775)
3
"Я расскажу, как было на самом деле". Макаревич высказался о фестивале Вайкуле и судьбе русского языка (153461)
4
Если огурцы начали засыхать, срочно проведите обработку этим простым раствором (110901)
5
Валерий и Елена Залужные отреагировали на его фото с музыкального фестиваля, опубликованное в сети спустя 13 лет (93932)
6
"Я не верю в безоблачное счастье в течение долгих отношений". Жена мэра Днепра Филатова высказалась об их семейной жизни (92396)
7
Запнулась на слове "гостинність" и пела на русском. Брежнева выступила на закрытии фестиваля Вайкуле в Юрмале. Видео (72127)
8
Полейте растения этим дешевым раствором – и они не будут желтеть. Эксперт рассказала, как без химиии подкормить огурцы и помидоры в августе (68841)
 
 
 
 