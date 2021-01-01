В Украине стартовал новый этап электронного декларирования – НАПК

Подача электронных деклараций за 2020 год продлится до 31 марта 2021 года, сообщили в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции.

1 января 2021 года в Украине стартовала ежегодная кампания подачи деклараций лицами, уполномоченными на выполнение функций государства или местного самоуправления. Об этом сообщила пресс-служба Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

Кампания продлится до 31 марта 2021 года, отметили в НАПК.

По информации агентства, в связи с вступлением в силу закона, который частично восстанавливает полномочия НАПК в электронном реестре восстановлена возможность подачи уведомления о существенных изменениях в имущественном состоянии.

"Мы работаем над дальнейшим упрощением декларирования в 2021 году и готовим новые справочные материалы, которые пригодятся во время заполнения деклараций", – говорится в сообщении.

Накануне в НАПК проинформировали о модернизации системы заполнения деклараций. В ведомстве утверждают, что теперь она стала удобней. В частности, теперь не исчезают персональные данные в черновиках документов (таким образом, субъект декларирования может заполнять документы с различных устройств и с различными квалифицированными электронными подписями), и появилась возможность подать уведомление об открытии валютного счета в учреждении банка-нерезидента в электронной форме (ранее можно было подать только в бумажной).

Электронное декларирование доходов чиновников в Украине запустили в сентябре 2016 года. Это было одним из требований Европейского союза для реализации безвизового режима.

НАПК занимается контролем и проверкой деклараций чиновников, оно анализирует, все ли субъекты декларирования подали декларации и соответствует ли стоимость их имущества и расходы доходам.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса и карантина кампания подачи электронных деклараций продолжалась дольше, чем обычно, – с 1 января по 31 мая включительно. За это время, как сообщили в НАПК, украинцы подали 909 тыс. деклараций (в 2019 году было 823 тыс.).