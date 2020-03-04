В Верховной Раде собирают подписи для рассмотрения вопроса о недоверии Рябошапке

Нардепы от "Слуги народа" инициировали сбор подписей для созыва внеочередного заседания Рады по вопросу о недоверии генпрокурору. Сам Руслан Рябошапка отметил, что работа его ведомства несет неприятности для олигархов.

Народные депутаты Украины собирают подписи для проведения внеочередного заседания Верховной Рады для рассмотрения проекта постановления о недоверии генеральному прокурору Руслану Рябошапке.

Об этом 4 марта сообщил "Укринформу" в кулуарах Рады заместитель главы парламентской фракции "Слуги народа" Александр Корниенко.

"Продолжается сбор подписей – надо 150 подписей. Минут 20 назад уже было около 70 подписей. Думаю, что шансы большие. Подписи собираются за проведение внеочередного заседания по вопросу о проекте постановления об отставке генерального прокурора", – сказал он.

По словам Корниенко, предварительно известно, что внеочередное заседание можно провести 5 марта в 18.30.

Рябошапка, комментируя намерение отправить его в отставку, отметил, что это происходит еще до отчета генпрокурора, видео опубликовало в Twitter "Громадське".

"Никому не нужна такая прокуратура. Они увидели, что ничего "решить" в этой прокуратуре они не могут... Люди оценили, что работа отрицательная, еще до отчета генерального прокурора. Некоторые из них только закончили школу, но зато уже понимают, как работает Офис генпрокурора. Некоторые из них по слогам читают и им тяжело говорить, слова подбирают, но они знают, как должна работать прокуратура", – сказал Рябошапка.

Он отметил, что совместная работа Офиса генпрокурора и Национального антикоррупционного бюро Украины "может привести к неприятным последствиям для определенных олигархов и их подручных".

"Очевидно, что это начнет вызывать беспокойство", – подчеркнул Рябошапка.

3 марта в парламенте зарегистрировали проект постановления №3154 о выражении недоверия Рябошапке. Инициаторами выступили 158 народных депутатов.

4 марта парламентский комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал вынести проект постановления на голосование нардепам в сессионном зале.

По данным СМИ, место Рябошапки в Офисе генпрокурора может занять депутат от "Слуги народа" Сергей Ионушас.

Сам Рябошапка считает, что причин для его отставки нет.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Рябошапку главой Генеральной прокуратуры Украины 29 августа 2019 года. 2 января 2020 года в Украине вместо ГПУ заработал Офис генпрокурора, его возглавляет Рябошапка.