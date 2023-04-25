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ВАКС изменил меру пресечения Труханову и назначил залог в сумме почти 31 млн грн

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Труханову изменили меру пресечения
Труханову изменили меру пресечения
Фото: Геннадий Труханов / Facebook

Высший антикоррупционный суд Украины 25 апреля изменил меру пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову. Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Telegram.

Прокуратура с учетом рисков и того, что обвиняемый нарушал обязательство являться в суд, ходатайствовала об изменении ему меры пресечения с личного обязательства на арест.

"ВАКС, заслушав доводы сторон, частично удовлетворил ходатайство и применил к обвиняемому меру пресечения в виде залога в размере 30 млн 866 тыс. грн", – говорится в сообщении.

В случае внесения залога на Труханова налагаются процессуальные обязанности:

  • прибывать по каждому требованию в суд;
  • не отлучаться за пределы территории Украины без разрешения суда;
  • сообщать суд об изменении своего места жительства и работы;
  • воздерживаться от общения с лицами, указанными в определении суда;
  • сдать на хранение загранпаспорт;
  • носить электронное средство контроля.

Контекст:

По данным следствия, в сентябре 2016 года Одесский горсовет приобрел здание завода "Краян" за 185 млн грн у частной структуры, которая в начале 2016 года купила его на аукционе, организованном ликвидатором предприятия, за 11,5 млн грн. Полученные от городских властей средства фирма-продавец попыталась перечислить компании, как утверждают в прокуратуре, с признаками фиктивности.

Всего в деле 12 фигурантов. 3 октября 2018 года в Национальном антикоррупционном бюро сообщили, что прокуроры САП вручили восьми подозреваемым, среди которых мэр Одессы, обвинительный акт по делу завода "Краян". 5 октября стало известно, что прокуратура передала в одесский суд обвинительный акт в отношении Труханова.

14 ноября Малиновский райсуд Одессы начал рассматривать уголовное производство в отношении Труханова и других чиновников Одесского горсовета. В мае 2019-го САП согласовала изменение обвинения и снизила сумму ущерба до 92,6 млн грн

25 июня 2019 года на заседании Малиновского районного суда Одессы представитель государственного обвинения во время дебатов запросил для Труханова наказание в виде 12 лет тюремного заключения, для других обвиняемых – от семи до 11 лет. Кроме того, прокуроры просили конфисковать имущество фигурантов дела и запретить им занимать государственные должности в течение трех лет.

9 июля суд завершил оглашение оправдательного приговора на 400 страниц – Труханов и остальные подозреваемые были признаны невиновными, состав уголовного правонарушения в их действиях не доказан.

31 июля тогдашний глава САП Назар Холодницкий обжаловал приговор. 24 января 2020 года подозрение объявили еще четырем фигурантам по этому делу.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: залог, Геннадий Труханов, Высший антикоррупционный суд Украины, ВАКС
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