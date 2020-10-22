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Верещук: Было ошибкой не назначить Тигипко премьером

Нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявила, что бизнесмен Сергей Тигипко был бы лучшим главой Кабмина, чем действующий премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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Верещук: Нам нужен премьер-министр, который будет техничен, опытен, потому что без опыта очень тяжело
Верещук: Нам нужен премьер-министр, который будет техничен, опытен, потому что без опыта очень тяжело
Фото: Александр Сенько / Facebook

Нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявила, что считает ошибкой неназначение бизнесмена Сергея Тигипко премьер-министром Украины.

"Он очень техничный. Я считаю, что – пусть меня простят мои президенты – было ошибкой не назначить его премьер-министром. Он был бы хорошим премьер-министром. Ну, когда рассматривали этот вопрос", – сказала Верещук.

По ее мнению, Тигипко был бы лучшим главой Кабмина, чем действующий премьер Денис Шмыгаль.

"Нам нужен премьер-министр, который будет техничен, опытен, потому что без опыта очень тяжело. Вот Денис Шмыгаль – он… Я его знаю с 2010 года. Он во Львовской облгосадминистрации работал руководителем управления экономики. Я тогда была мэром города, я видела: он техничен, он хороший экономист. Но это же масштаб страны. Вот, ну нужно вдыхать всю страну, то есть ее нужно чувствовать фибрами. Ты должен быть таким, знаете, очень техничным… Это должна быть фигура. И ему сейчас очень тяжело, хотя я его поддерживаю, я считаю, что он лучше, чем [бывший премьер-министр Алексей] Гончарук, например, если сравнивать Гончарука и Шмыгаля. Шмыгаль определенно лучше. Но ему тяжело – вот нет такого объема, размаха нет. Тигипко мог бы", – считает Верещук.

Верещук: Кучма сказал обо мне: "Если это она, я согласен". Читайте полную версию интервью

25 февраля издание Kyiv Post со ссылкой на три источника сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский рассматривает Тигипко в качестве нового премьер-министра. Президент подтвердил, что встречался недавно с Тигипко, но не уточнил, о чем именно они говорили. "Я действительно со многими людьми веду собеседования", – подчеркнул тогда глава государства.

В июне Зеленский заявлял, что предлагал Тигипко возглавить совещательную группу при правительстве.

Тигипко в 1997–1999 годах был вице-премьер-министром в правительствах Павла Лазаренко и Валерия Пустовойтенко, в 2010–2012 годах – в правительстве Николая Азарова. В 2002–2004 годах возглавлял Национальный банк Украины. В 2010-м и 2014-м баллотировался в президенты страны.

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Теги: Украина, Сергей Тигипко, Ирина Верещук, Владимир Зеленский, премьер-министр, Алексей Гончарук, Денис Шмыгаль, Кабмин
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