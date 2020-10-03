Верещук: Дела по Порошенко для меня выглядят как какой-то договорняк

Все профессионалы, которые должны заниматься делами пятого президента Петра Порошенко, уволены или не имеют доступа к ним, заявила в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук.

Депутат от "Слуги народа" и кандидат в мэры Киева Ирина Верещук считает, что дела против пятого президента Украины и лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко, которые расследует Госсбюро расследований, выглядят "как договорняк". Об этом сама Верещук рассказала в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

"Такой разгул Петра Алексеевича, когда он может даже куражиться, уже и насмехаться над ГБР, над другими правоохранительными органами… Я считаю, что это вызов. Он бросает государству перчатку. Он прекрасно знает, что он делал в оборонной сфере, знает, что они продавали. Мы на комитете столько слушаем! Приходит Министерство обороны – они судятся с Петром Алексеевичем, судятся с "Ленинской кузней". Это страшные вещи. Это миллиарды. И я сижу и до скрежета зубов думаю: "Да сколько это будет продолжаться?" – отмечает она.

По мнению депутатки, все профессионалы, которые должны заниматься делами Порошенко, уволены или не имеют доступа к ним.

"Как я понимаю, профессионалы уволены, переведены, не имеют доступа. Те, кто работают, работают, как могут. Вы знаете, не бейте художника – рисует, как может. Руководство… Ну не знаю. Мне это все выглядит как какой-то договорняк. Не знаю. Пускай обижаются, не обижаются на меня люди.

Верещук: Близок тот час, когда президент должен будет выбрать между народом и долбодятлами. Полный текст интервью

1 июля 2020 года Порошенко заявлял, что фигурирует в 24 уголовных производствах . 11 сентября его адвокат сообщил, что против пятого президента открыли еще 15 уголовных производств.