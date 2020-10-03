Верещук: Дела по Порошенко для меня выглядят как какой-то договорняк

Депутат от "Слуги народа" и кандидат в мэры Киева Ирина Верещук считает, что дела против пятого президента Украины и лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко, которые расследует Госсбюро расследований, выглядят "как договорняк". Об этом сама Верещук рассказала в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.
"Такой разгул Петра Алексеевича, когда он может даже куражиться, уже и насмехаться над ГБР, над другими правоохранительными органами… Я считаю, что это вызов. Он бросает государству перчатку. Он прекрасно знает, что он делал в оборонной сфере, знает, что они продавали. Мы на комитете столько слушаем! Приходит Министерство обороны – они судятся с Петром Алексеевичем, судятся с "Ленинской кузней". Это страшные вещи. Это миллиарды. И я сижу и до скрежета зубов думаю: "Да сколько это будет продолжаться?" – отмечает она.
По мнению депутатки, все профессионалы, которые должны заниматься делами Порошенко, уволены или не имеют доступа к ним.
"Как я понимаю, профессионалы уволены, переведены, не имеют доступа. Те, кто работают, работают, как могут. Вы знаете, не бейте художника – рисует, как может. Руководство… Ну не знаю. Мне это все выглядит как какой-то договорняк. Не знаю. Пускай обижаются, не обижаются на меня люди.
Верещук: Близок тот час, когда президент должен будет выбрать между народом и долбодятлами. Полный текст интервью
Экс-президенту объявили о подозрении по одному делу – о назначении Сергея Семочко первым заместителем главы Службы внешней разведки. Следствие считает, что Порошенко, будучи президентом, в 2018 году при назначении Семочко издал явно преступный приказ, которым склонил военное должностное лицо к превышению служебных полномочий. 7 июля ГБР завершило расследование по этому производству.
В июне несколько западных стран, в том числе США, Канада и Германия, призвали украинские власти соблюдать принцип верховенства права и равенства граждан перед законом. Кроме того, с критикой уголовных производств против Порошенко выступил Украинский конгрессный комитет Америки, представляющий интересы около 1,5 млн граждан США украинского происхождения.
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что его предшественник использует уголовные дела против себя, чтобы перед осенними местными выборами повысить рейтинги партии "Европейская солидарность".