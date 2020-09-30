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Верещук: Инвесторам в Киеве важно, чтобы у них была инвест-няня, инвест-мама и инвест-теща

Надо поставить себе цель – не требовать от инвесторов откатов и помочь им юридически пройти все бюрократические процедуры, заявила народный депутат от "Слуги народа" и кандидат в мэры Киева Ирина Верещук.

Ирина Верещук: Есть куча проектов, которые можно было построить за шесть лет, но инвесторов просто не пустили в город
Ирина Верещук: Есть куча проектов, которые можно было построить за шесть лет, но инвесторов просто не пустили в город
Фото: Ірина Верещук / Facebook

Потенциальным инвесторам нужно показать, что в Киеве нет коррупции, заявила в эфире телеканала "Наш" нардеп и кандидат в мэры Киева от партии "Слуга народа" Ирина Верещук.

"Есть куча проектов, которые можно было построить за шесть лет, но инвесторов просто не пустили в город, – считает она. – Моя миссия – помочь инвесторам почувствовать, что есть мэры, которые не хотят брать долю, которым не нужны откаты. Они просто хотят, чтобы Киев строился, а город становился более комфортным для киевлян".

Политик добавила, что инвестиции придут в город, если инвесторам помогать.

"Надо поставить себе цель не требовать от инвесторов откатов, помочь им юридически пройти все бюрократические процедуры. Им очень важно, чтобы у них была инвест-няня, инвест-мама и инвест-теща, которая поможет пройти между капельками и получить необходимые разрешения и проконтролировать, чтобы их не рейдерили. Тогда все получится", – убеждена Верещук.

20 сентября партия "Слуга народа" официально утвердила Верещук как кандидата на пост мэра столицы. В июле Верещук выиграла праймериз на должность мэра Киева.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.

Теги: Киев, коррупция, инвестиции, Ирина Верещук, местные выборы, Слуга народа
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