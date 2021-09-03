Верещук: Спецоперация Украины в Кабуле была блестящей и молниеносной

Так она отреагировала на вопрос ведущей Натальи Мосейчук, которая спросила, почему Украина подписала рамочное соглашение, а не получила по итогам визита президента Владимира Зеленского во главе делегации Украины в США план действий по членству в НАТО или статус основного союзника США вне НАТО.

"На самом деле это не ограничение, а наоборот – больше возможностей и больше потенциала. И теперь и от нас зависит, как мы наполним содержанием это соглашение. Потому что мы, например, имеем пункт "Безопасность Черноморского региона" – и тут уже наши предложения будут работать, что мы видим и как мы видим на сегодня: что мы должны сделать, чтобы улучшить нашу безопасность в Черноморском регионе", – отметила нардеп.

Она подчеркнула, что Украина уже демонстрирует на практике свои возможности для такого сотрудничества.

"К примеру, [пункт соглашения] "Участие в антитеррористических инициативах". Это то, что мы увидели сейчас в Кабуле: спецоперация нашего ГУР, МИД, Офиса президента, которые спасли людей. Она была блестящей и молниеносной. Мы продемонстрировали, что мы можем защищать и можем работать вместе на результат. Вот что закладывает такое соглашение. Оно содержит и четкие сроки, и четкие отчеты, которые нужно будет делать ежегодно как с американской стороны, так и с украинской. Такое соглашение, по моему мнению, – и я думаю, эксперты, уже с ним ознакомленные, меня поддержат – является значительно более важным и полезным для нас, если мы говорим стратегически", – убеждена Ирина Верещук.