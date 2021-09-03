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Верещук: Спецоперация Украины в Кабуле была блестящей и молниеносной

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Ирина Верещук: Мы продемонстрировали, что мы можем защищать и можем работать вместе на результат
Ирина Верещук: Мы продемонстрировали, что мы можем защищать и можем работать вместе на результат
Фото: пресс-служба Ирины Верещук

Подписанное в США рамочное соглашение о стратегических основах оборонного партнерства между министерствами обороны США и Украины дает Украине возможности и потенциал, заявила нардеп от "Слуги народа", председатель подкомитета по госбезопасности и обороны комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Ирина Верещук 2 августа в эфире программы "Право на владу" на "1+1".

Так она отреагировала на вопрос ведущей Натальи Мосейчук, которая спросила, почему Украина подписала рамочное соглашение, а не получила по итогам визита президента Владимира Зеленского во главе делегации Украины в США план действий по членству в НАТО или статус основного союзника США вне НАТО.

"На самом деле это не ограничение, а наоборот – больше возможностей и больше потенциала. И теперь и от нас зависит, как мы наполним содержанием это соглашение. Потому что мы, например, имеем пункт "Безопасность Черноморского региона" – и тут уже наши предложения будут работать, что мы видим и как мы видим на сегодня: что мы должны сделать, чтобы улучшить нашу безопасность в Черноморском регионе", – отметила нардеп. 

Она подчеркнула, что Украина уже демонстрирует на практике свои возможности для такого сотрудничества. 

"К примеру, [пункт соглашения] "Участие в антитеррористических инициативах". Это то, что мы увидели сейчас в Кабуле: спецоперация нашего ГУР, МИД, Офиса президента, которые спасли людей. Она была блестящей и молниеносной. Мы продемонстрировали, что мы можем защищать и можем работать вместе на результат. Вот что закладывает такое соглашение. Оно содержит и четкие сроки, и четкие отчеты, которые нужно будет делать ежегодно как с американской стороны, так и с украинской. Такое соглашение, по моему мнению, – и я думаю, эксперты, уже с ним ознакомленные, меня поддержат – является значительно более важным и полезным для нас, если мы говорим стратегически", – убеждена Ирина Верещук.

Контекст:

Министр обороны Украины Андрей Таран и министр обороны США Ллойд Остин 31 августа в Пентагоне подписали рамочное соглашение о стратегических основах оборонного партнерства между ведомствами. Соглашение "усиливает прочное стратегическое оборонное партнерство между ведомствами двух государств, подтверждает ключевые принципы и определяет амбициозные цели для наших двусторонних отношений в сфере обороны", говорится в сообщении. Зеленский назвал это соглашение новым этапом в сотрудничестве Украины и США в оборонной сфере.

О проведении в Кабуле спецоперации украинскими военными 29 августа написало канадское издание The Globe and Mail. Журналисты сообщили, что операция, благодаря которой смогли эвакуировать из Кабула афганских переводчиков и членов их семей – в общей сложности 19 человек, – была проведена утром 27 августа, через день после того, как последний канадский эвакуационный самолет вылетел из Афганистана и через несколько часов после террористического акта возле аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле. Операция координировалась Офисом президента Украины.

Украинские военные вышли в Кабул пешком, чтобы сопроводить два микроавтобуса с переводчиками и их семьями на аэродром. В аэропорту 19 афганцев посадили в военный грузовой самолет и вывезли в Исламабад. Эвакуированные заявляли, что ошеломлены тем, что украинцы пошли на риск ради их спасения. Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года.

Эксклюзивное видео спецоперации с участием украинской разведки опубликовано 2 сентября в Facebook ГУР Минобороны.

Теги: США, Украина, МИД, НАТО, Афганистан, Ирина Верещук, Андрей Таран, спецоперация, безопасность, соглашение
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