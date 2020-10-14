Верещук: За молодежь нужно держаться зубами

Молодежь в Украине не верит государству и это приговор, считает народный депутат от "Слуги народа" и кандидат в мэры Киева Ирина Верещук.

Ирина Верещук: Молодежь говорит: дайте финансовую стабильность лет на 10, чтобы мы могли рассчитать свои силы Фото: Ірина Верещук / Facebook

Молодежь в Украине хочет получать от государства не подачки и ипотеку, а понятные ориентиры, заявила нардеп от "Слуги народа" и кандидат в мэры Киева Ирина Верещук в эфире программы "Максимум" на телеканале "Наш".

"Молодежь не верит государству. Это приговор. Я иду в мэры столицы, чтобы с молодежью работать. Я хочу, чтобы она здесь оставалась, а не ехала за границу. За молодежь нужно держаться зубами, – сказала политик. – Молодежь говорит: дайте финансовую стабильность лет на 10, чтобы мы могли рассчитать свои силы. Мы хотим родить ребенка, мы сами все сделаем. Не давайте нам ипотеку, лучше поддержите молодежное предпринимательство".

Она считает, что нужно менять систему высшего образования, чтобы в нем было больше практики и выпускники могли быстрее влиться в рынок труда.

"Они говорят: не лейте нам воду и не учите нас пять лет тому, что можно выучить за два года. Сделайте нам практику, когда будет возможность поработать на реальных предприятиях по профилю и затем получить нормальную работу. Это несложно, если у мэра есть желание. Мэр может договориться с предприятиями, которые действуют на территории города, чтобы студенты и учащиеся проходили реальную практику. И тогда дети получат сначала возможность попрактиковаться, получить опыт, а затем и рабочее место", – объяснила Верещук.

20 сентября партия "Слуга народа" официально утвердила ее как кандидата на пост мэра столицы. В июле она выиграла праймериз на должность мэра Киева.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.