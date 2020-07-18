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ПОЛИТИКА

Вице-спикер Рады Кондратюк о количестве внеочередных заседаний: Иногда нужно исправлять ошибки

По словам вице-спикера Верховной Рады Елены Кондратюк, если народным депутатам надо исправлять ошибки, это "не самое худшее".

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Завершившуюся сессию Кондратюк назвала "уникальной"
Завершившуюся сессию Кондратюк назвала "уникальной"
Фото: radiosvoboda.org

Большое число внеочередных сессий Верховная Рада проводит в том числе в связи с необходимостью исправлять документы, принятые ранее народными депутатами Украины. Об этом заместитель председателя Рады Елена Кондратюк заявила "Радіо Свобода" в интервью, опубликованном 18 июля.

"Это один из процессов, что порой нужно исправить ошибки. Кстати, если надо исправить ошибки, это не самое худшее. Главное – их исправить", – сказала она.

По словам вице-спикера, на работу Верховной Рады также повлияла коронавирусная инфекция.

"Все внеочередные сессии и вообще эта сессия были уникальны тем, что мы все с вами сейчас начинаем жить в новых и реальных условиях. Она вызвана пандемией коронавируса. Все парламенты, и европейские тоже, переходят, например, на онлайн-заседания. У нас просто выходили какие-то сокращенные возможности работы в парламенте, это вызвано и работой в зале, и в соответствии с тем, что мы могли просто как-то перебивать так или иначе эти часы, потому что нельзя было закрыть, все равно есть регламентные нормы, когда должно начаться заседание Верховной Рады, когда утреннее заседание надо закрыть, когда начинается вечернее и так далее", – объяснила Кондратюк.

Она назвала это "реальными договоренностями" всех политических сил и парламентских фракций и групп.

В Украине с марта действует карантин из-за коронавирусной инфекции. В этот период нардепы работали в комитетах и фракциях. Пленарные заседания были отменены, они собирались только на внеочередные. После смягчения карантина Верховная Рада продолжила периодически проводить внеочередные заседания.

Очередная сессия украинского парламента закрылась 17 июля, однако спикер Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о проведении 21 июля внеочередной сессии.

Теги: Верховная Рада, народные депутаты, карантин, парламент, закон, Елена Кондратюк, заседание, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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