"Все, кто что-то видели, слышали, могут идти в НАБУ". Корниенко прокомментировал заявление Богдана о депутатских зарплатах в конвертах

Первый вице-спикер посоветовал с информацией о теневых зарплатах для нардепов обращаться в правоохранительные органы Фото: sluga-narodu.com

Корниенко подчеркнул, что лично не видел интервью Богдана, а с информацией о теневых зарплатах для депутатов посоветовал обращаться в правоохранительные органы.

"Я не могу три с половиной часа смотреть откровения Андрея Иосифовича [Богдана]. Это уже какой-то кинематографический жанр, не политический. Все, кто что-то видели, слышали и имеют на руках, могут идти в Национальное антикоррупционное бюро, это их подследственность", – сказал он.

Корниенко отметил также, что Верховная Рада штрафует за неголосование.

"Штрафы есть согласно регламенту за неголосование. И внесен, кстати, законопроект №6408 руководителями фракций, чтобы отменить это, но регламентный комитет категорически против, пока идет дискуссия", – отметил политик.

Первый вице-спикер сказал также, что его не вызывали на допрос у НАБУ по делу о возможных зарплатах в конвертах. Депутат утверждает, что ему деньги никто не предлагал и сам он их никому не платил, но несколько раз он попадал под официальный штраф.

"Нет, не предлагали деньги. Я трижды или четыре раза попадал под штрафы Рады, и мне этого наказания было достаточно для семейного бюджета", – сказал он.