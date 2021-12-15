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ПОЛИТИКА

"Все, кто что-то видели, слышали, могут идти в НАБУ". Корниенко прокомментировал заявление Богдана о депутатских зарплатах в конвертах

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Первый вице-спикер посоветовал с информацией о теневых зарплатах для нардепов обращаться в правоохранительные органы
Первый вице-спикер посоветовал с информацией о теневых зарплатах для нардепов обращаться в правоохранительные органы
Фото: sluga-narodu.com

Первый вице-спикер парламента Александр Корниенко прокомментировал заявление бывшего главы Офиса президента Андрея Богдана о том, что депутатам от "Слуги народа" якобы платят зарплату в конвертах за нужные властям голосования. Об этом он сказал 15 декабря в комментарии LB.ua.

Корниенко подчеркнул, что лично не видел интервью Богдана, а с информацией о теневых зарплатах для депутатов посоветовал обращаться в правоохранительные органы.

"Я не могу три с половиной часа смотреть откровения Андрея Иосифовича [Богдана]. Это уже какой-то кинематографический жанр, не политический. Все, кто что-то видели, слышали и имеют на руках, могут идти в Национальное антикоррупционное бюро, это их подследственность", – сказал он.

Корниенко отметил также, что Верховная Рада штрафует за неголосование.

"Штрафы есть согласно регламенту за неголосование. И внесен, кстати, законопроект №6408 руководителями фракций, чтобы отменить это, но регламентный комитет категорически против, пока идет дискуссия", – отметил политик.

Первый вице-спикер сказал также, что его не вызывали на допрос у НАБУ по делу о возможных зарплатах в конвертах. Депутат утверждает, что ему деньги никто не предлагал и сам он их никому не платил, но несколько раз он попадал под официальный штраф.

"Нет, не предлагали деньги. Я трижды или четыре раза попадал под штрафы Рады, и мне этого наказания было достаточно для семейного бюджета", – сказал он.

Контекст:

В октябре 2019 года СМИ сообщили, что нардепам от "Слуги народа" доплачивают по $5–50 тыс. в конвертах.

В ноябре о "зарплатах по $5 тыс. в конвертах" говорила исключенная из партии и фракции "Слуга народа" нардеп Анна Скороход. Она отмечала, что были зафиксированы случаи передачи конвертов с деньгами депутатам.

Скороход исключили вместе с нардепом Антоном Поляковым, позже они стали членами депутатской группы "За майбутнє".

4 октября 2021 года Поляков в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что депутатам от "Слуги народа" раздавали деньги в туалете за поддержку закона об олигархах. Он отметил, что это случилось при "его коллеге" и что сам Поляков дал в связи с этим показания в НАБУ, "но человек побоялся". Поляков скончался в такси в ночь на 8 октября в возрасте 33 лет.

Нынешний спикер Рады Руслан Стефанчук в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман подчеркнул, что люди, которые говорят о таких выплатах, "должны иметь какие-то доказательные документы" и предоставить их в антикоррупционные органы, иначе это "просто какие-то политические заявления".

В конце октября директор НАБУ Артем Сытник сообщил, что в бюро находится более 10 заявлений, в которых говорится о получении народными депутатами денег в конвертах.

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, опубликованном 14 декабря, заявил, что нардепам от "Слуги народа" платят зарплату в конвертах. По словам Богдана, депутатов штрафуют, если они не голосуют за нужные для властей законы, а доход в конверте каждого представителя "Слуги народа" зависит от занимаемой им должности.

Теги: Верховная Рада, зарплата, депутаты, деньги, политика, парламент, НАБУ, Андрей Богдан, Александр Корниенко
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