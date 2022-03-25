Вторжение России в Украину показало, что ООН абсолютно необходимо реформировать – чешский сенатор Фишер

"Российская Федерация нарушает все нормы международного права и нарушает Статут ООН военной агрессией против Украины. Готовить реформу ООН абсолютно необходимо – его создали, что избежать войны в Европе. Сегодня агрессор не может блокировать обсуждение такого чрезвычайного военного конфликта, где без причины гибнет много мирного населения", – сказал он.

Чешский сенатор назвал "символом апокалипсиса" украинский город Мариуполь, который российские оккупанты постоянно обстреливают.

"Поведение российской армии не соответствует обязательным правилам ведения боя, а военные части совершают военные преступления. Я считаю нападения на мирных жителей неприемлемыми, скандальными и непростительными. За них и за нападения на атомные электростанции, совершенные российскими войсками, виновные предстанут перед международным трибуналом", – заявил Фишер.

Война России против Украины. Главное (обновляется)