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Вторжение России в Украину показало, что ООН абсолютно необходимо реформировать – чешский сенатор Фишер

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Фишер: Мариуполь стал символом апокалипсиса
Фишер: Мариуполь стал символом апокалипсиса
Фото: ЕРА

В связи с вторжением России в Украину Организацию Объединенных Наций следует реформировать. Об этом изданию Guildhall заявил 25 марта глава комитета по иностранным делам Сената Чехии Павел Фишер.

"Российская Федерация нарушает все нормы международного права и нарушает Статут ООН военной агрессией против Украины. Готовить реформу ООН абсолютно необходимо – его создали, что избежать войны в Европе. Сегодня агрессор не может блокировать обсуждение такого чрезвычайного военного конфликта, где без причины гибнет много мирного населения", – сказал он.

Чешский сенатор назвал "символом апокалипсиса" украинский город Мариуполь, который российские оккупанты постоянно обстреливают.

"Поведение российской армии не соответствует обязательным правилам ведения боя, а военные части совершают военные преступления. Я считаю нападения на мирных жителей неприемлемыми, скандальными и непростительными. За них и за нападения на атомные электростанции, совершенные российскими войсками, виновные предстанут перед международным трибуналом", – заявил Фишер.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С 28 февраля по 2 марта прошла сессия Генеральной ассамблеи ООН по Украине. Она завершилась принятием резолюции "Агрессия против Украины". За принятие документа, который осуждает российское вторжение в Украину и требует от Москвы немедленно остановить наступление и вывести войска за пределы международно признанных границ Украины, проголосовало 141 государство. Против выступили лишь пять членов ООН: сама Россия, Беларусь, Сирия, КНДР и Эритрея.

24 марта Генассамблея ООН поддержала резолюцию, которая возлагает ответственность на Россию за гуманитарный кризис в Украине и призывает к немедленному прекращению огня. Против голосовали Россия, Беларусь, КНДР, Эритрея и Сирия.

Россия является постоянным членом Совета безопасности ООН с правом вето.

Теги: Россия, Чехия, ООН, война, военные, Мариуполь, агрессия, вторжение, преступление, обстрелы, российская агрессия, война России против Украины, трибунал, сенатор, реформа, население, войска, российские оккупанты
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