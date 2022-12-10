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"Задача – испортить репутацию". Береза сообщил, что готовится кампания по дискредитации Залужного

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Борислав Береза: Я не верю, что кто-то пойдет на такую низость. Уверен, что лгут эти "языки"
Борислав Береза: Я не верю, что кто-то пойдет на такую низость. Уверен, что лгут эти "языки"
Фото: Borislav Bereza / Facebook

В ближайшее время в сеть могут выложить сфабрикованные материалы с целью испортить репутацию главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. Об этом заявил в Telegram-канале со ссылкой на свои источники на Банковой народный депутат Украины VIII созыва Борислав Береза.

"А говорят они мне такую невероятную чепуху, что я даже поверить не могу. Так вот, говорят эти "злые языки", что какая-то падла хочет какую-то кампанию по дискредитации Залужного реализовать и что уже многое сделано. А я им говорю, что не верю в такое коварство, даже если человек тот еще подлец. Ладно, говорят мне "злые языки", тогда ожидай выводы от Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ) о том, что именно Залужный виновен в разминировании Чонгара и сдаче Херсона. А еще ГБР ведет дело по той же теме и все это связано. Ну, здесь я вообще сильно удивился", – отметил Береза.

Он выразил надежду, что ГБР не будет выполнять чьи-то заказы, а КНИИСЭ – фабриковать экспертизу.

"Во-первых, причем здесь Залужный, если письмо писала [вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина] Верещук. Нет, я понимаю, что это был совершенно тайный документ и согласно практике его должны были вернуть отправителю после ознакомления с ним. Но мы живем в Украине. Поэтому не удивлюсь, если в интернете появится копия этого письма со всеми визами на нем. А это может вообще подвести под статью уже премьер-министра [Дениса] Шмыгаля вместе с Верещук. Во-вторых, мы все знаем, что ГБР – самый независимый правоохранительный орган Украины и никто не может ему что-то заказать. И хочу верить, что КНИИСЭ тоже никогда в жизни не будет заниматься грязным фабрикованием экспертизы под заказ. Они тоже независимы и ценят свою репутацию, а оснований и обоснования для выводов о вине Залужного вообще нет. Тогда "злые языки" говорят, что задача не посадить Залужного, а осквернить его репутацию. И вот я не верю, что кто-то пойдет на такую низость. Уверен, что лгут эти "языки", – добавил политик.

Береза заявил, что не верит слухам, хотя эти источники ни разу не ошибались с информацией.

"Но все бывает когда-нибудь в первый раз. Вот и подождем. Потому что "злые языки" говорят, что все уже готово и может быть вброшено в любое ближайшее время. Врут, стопроцентно врут. И время покажет, кто прав, кому можно верить, а кому нет. А мы и дальше верим в ВСУ и Залужного и помним, что они борются за победу для Украины! Победа будет за нами!" – резюмировал он.

Контекст:

После открытого нападения на Украину 24 февраля российские войска оккупировали часть территории, в том числе Херсонской (областной центр также) и Запорожской областей (в частности, Бердянск и Мелитополь).

В августе Вооруженные силы Украины начали наступательные действия в Херсонской области. В результате контрнаступления ВСУ 9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.

14 ноября в Херсоне официально подняли флаг Украины в присутствии президента Владимира Зеленского.

Теги: Борислав Береза, экспертиза, Ирина Верещук, Валерий Залужный, Денис Шмыгаль, Офис президента Украины
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