Замглавы ГБР Бабиков прокомментировал дело Черновол и конфликт с Аваковым

Пост в Facebook министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, написанный после объявления подозрения бывшему нардепу Татьяне Черновол, был эмоциональным, заявил замдиректора Государственного бюро расследований Александр Бабиков.

Бабиков не понимает, что он сделал не так в деле Черновол Фото: rbc.ua

Заместитель директора Государственного бюро расследований Александр Бабиков утверждает, что не принимал участия в составлении подозрения бывшему депутату Верховной Рады от "Народного фронта" Татьяне Черновол и не понимает острой реакции на происшедшее министра внутренних дел Арсена Авакова. Об этом Бабиков рассказал в интервью "РБК-Украина", которое опубликовано 19 июня.

10 апреля Аваков написал пост в Facebook в связи с обысками и предъявлением сотрудниками ГБР подозрения экс-нардепу, в нем он назвал Бабикова Бибиковым и посоветовал уйти в отставку.

"Из этого эмоционального поста я так и не увидел, что именно я сделал в этом деле и что я сделал с нарушением закона. Решение о выделении этого дела из большого уголовного производства в "майдановском" управлении принимали прокуроры соответствующего департамента ГПУ. Это не входит в полномочия ни заместителя директора ГБР, ни следователей. Прокуроры приняли решение выделить дело и определить подследственность по киевскому территориальному управлению ГБР", – рассказал замглавы ГБР.

Он утверждает, что деятельность теруправлений бюро находится вне пределов его компетенции. При этом Бабиков не отрицает, что был знаком с делом Черновол.

"Я говорю о том, что не принимал в нем никаких процессуальных решений и никаких команд не давал. О том, что делается в территориальных управлениях, я знаю, но в процессуальную деятельность по этому конкретному делу не вмешивался, это однозначно", – уверяет он.

Комментируя фабулу подозрения Черновол в руководстве поджогом офиса Партии регионов в феврале 2014 года, в результате чего погиб человек, Бабиков отметил, что есть различные трактовки понятия "умысел убийства".

"Если человек понимает, что в результате его действий может наступить смерть другого человека, даже незнакомого, это уже умышленное убийство. Просто есть преступления, где в этом легко разобраться, а есть те, где нужно иметь определенный опыт и знания в области уголовного права", – прокомментировал он.

18 февраля 2014 года начался завершающий этап Революции достоинства. Организованное оппозицией шествие ("Мирний наступ") в правительственном квартале было разогнано силовиками и титушками. В этот день погибли 22 евромайдановца, пятеро сотрудников МВД Украины и сторож штаба Партии регионов, который митингующие подожгли бутылками с зажигательной смесью. Гибель милиционеров стала для властей поводом объявить антитеррористическую операцию, которая привела к штурму Майдана в ночь на 19 февраля.

10 апреля 2020 года следователи ГБР провели обыски по месту жительства Черновол, ей выдвинули подозрение в убийстве мужчины 1948 года рождения.

Бывший начальник управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк отмечал, что признаков насильственной смерти у погибшего следователи не обнаружили, он мог спастись, но задержался в помещении. Горбатюк считает, что оснований для предъявления подозрений Черновол нет.

В ГБР заявляли, что находятся вне политики.

Экс-нардеп находится под ночным домашним арестом.