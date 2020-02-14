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ПОЛИТИКА

Защищать свою гражданскую и политическую позицию 73,5% украинцев готовы в форме выборов – опрос

Защищать свою позицию участием в акциях протеста готовы 13% украинцев, опрошенных в феврале центром SOCIS.

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Большинство украинцев готовы идти на выборы
Большинство украинцев готовы идти на выборы
Фото: ЕРА

Большинство украинцев готовы защищать свою гражданскую и политическую позицию в форме участия в выборах. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в феврале Центром социальных и маркетинговых исследований SOCIS.

Такой вариант выбрали 73,5% респондентов.

К "подписанию разного рода петиций и обращений граждан" готовы 32,1%.

"Участие в акциях протеста" выбрали 13% опрошенных.

Оружие в руки готовы взять 4,6%, в акциях гражданского неповиновения, Майдане – 3,4%, вступить в оппозиционную партию готовы 3,2%.

Остальные варианты назвали меньше 0,2% респондентов.

Ни один из предложенных вариантов не выбрали 9,7%, отказались отвечать 1,7% опрошенных.

Инфографика: socis.kiev.ua
Инфографика: socis.kiev.ua

Социологическое исследование проводилось с 1-го по 10 февраля методом формализованного интервью по месту жительства респондентов. Опрошено 2000 человек в возрасте от 18 лет. Погрешность выборки не превышает 2,1%.

Теги: Украина, оружие, выборы, протесты, Майдан, соцопрос, петиция, исследование, украинцы
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