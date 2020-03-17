Зеленский: Если будет нужно, мы введем чрезвычайное положение в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что в случае необходимости в стране могут ввести чрезвычайное положение во всех областях в связи со вспышкой коронавирусной инфекции.

Всего в Украине зафиксировано семь пациентов с коронавирусной инфекцией Фото: pixabay.com

В случае необходимости в Украине могут ввести чрезвычайное положение из-за вспышки коронавируса. Об этом 16 марта в эфире программы "Свобода слова" на ICTV сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Эммануэль Макрон сегодня сказал, что 15 дней запрещено всем выходить на улицу. Мы пока не дошли до этой ситуации, но если это будет нужно, мы введем чрезвычайное положение", – отметил президент.

Ранее Зеленский предложил ввести в Черновицкой и Житомирской областях, где зафиксированы случаи заболевания коронавирусной инфекцией, режим чрезвычайной ситуации с 17 марта.

Всего в Украине зафиксировано семь пациентов с коронавирусной инфекцией (четверо – в Черновицкой области, двое – в Киеве, одна из заболевших, 71-летняя жительница Житомирской области, скончалась). Еще шестерых украинцев лечат от COVID-19 за границей.