Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Зеленский: Если будет нужно, мы введем чрезвычайное положение в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что в случае необходимости в стране могут ввести чрезвычайное положение во всех областях в связи со вспышкой коронавирусной инфекции.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Всего в Украине зафиксировано семь пациентов с коронавирусной инфекцией
Всего в Украине зафиксировано семь пациентов с коронавирусной инфекцией
Фото: pixabay.com

В случае необходимости в Украине могут ввести чрезвычайное положение из-за вспышки коронавируса. Об этом 16 марта в эфире программы "Свобода слова" на ICTV сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Эммануэль Макрон сегодня сказал, что 15 дней запрещено всем выходить на улицу. Мы пока не дошли до этой ситуации, но если это будет нужно, мы введем чрезвычайное положение", – отметил президент.

Ранее Зеленский предложил ввести в Черновицкой и Житомирской областях, где зафиксированы случаи заболевания коронавирусной инфекцией, режим чрезвычайной ситуации с 17 марта.

Всего в Украине зафиксировано семь пациентов с коронавирусной инфекцией (четверо – в Черновицкой области, двое – в Киеве, одна из заболевших, 71-летняя жительница Житомирской области, скончалась). Еще шестерых украинцев лечат от COVID-19 за границей.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемиейПо данным американского Института Джона Хопкинса, к 16 марта общее число зараженных в мире превысило 175 тыс., более 6,7 тыс. человек скончались.

Теги: Украина, эпидемия, чрезвычайное положение, Владимир Зеленский, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Блум рассказал, как провел полгода без секса
Блум рассказал, как провел полгода без секса
Мозговая показала дочь с царапинами на лице
Мозговая показала дочь с царапинами на лице
Коронавирус SARS-CoV-2. Cirque du Soleil остановил шоу из-за пандемии коронавируса
Коронавирус SARS-CoV-2. Cirque du Soleil остановил шоу из-за пандемии коронавируса
Go-A обратились к поклонникам за критикой
Go-A обратились к поклонникам за критикой
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS