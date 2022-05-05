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Зеленский обратился к народу Дании: Именно сейчас в Украине решается, как будут жить люди на европейском континенте

Зеленский верит, что день освобождения Украины приближается
Зеленский верит, что день освобождения Украины приближается
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 4 мая обратился к народу Дании в 77-ю годовщину освобождения страны от нацистов. Его выступление по видеосвязи опубликовал в Facebook Офис президента Украины (ОПУ).

"Сегодня вы отмечаете годовщину того дня, который был мечтой. Очень долго был мечтой о свободе и мире. Эта мечта стала реальностью. Пять лет. Именно в этот день завершились пять долгих лет оккупации вашей страны нацистами. Они проиграли. А свобода победила. Жизнь победила. Дания и весь мир тогда праздновали и надеялись, что настолько жестокая война станет последней и больше никому не захочется разрушить мир", – сказал Зеленский, его цитирует пресс-центр Офиса президента Украины.

Однако, отметил глава государства, "война снова пришла".

"Она здесь и сейчас. Она в Украине. И не собирается останавливаться на нашей земле. И она уже стала такой же жестокой, как и та война, победу в которой все мы вспоминаем каждый год в мае, – подчеркнул Зеленский. – Российское государство еще не готово остановить войну. Там мечтают о захвате Украины и других европейских стран. Там еще мечтают о том, что свобода в Европе должна исчезнуть. Но их мечты не должны сбыться".

По словам президента, "именно сейчас и именно в Украине решается то, как будут жить люди на нашем [европейском] континенте".

"Будет ли мир. Не только у нас, но и у наших соседей. У нас с вами", – добавил президент.

Зеленский отметил, что "никто сейчас не скажет, сколько еще дней продлится война, развязанная РФ" 24 февраля, но верит, что день освобождения Украины приближается.

Глава Украинского государства также поблагодарил Данию за предоставленное оружие, санкции против РФ и поддержку вступления Украины в ЕС.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/792194531753010/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен во время визита в Бородянку Киевской области 21 апреля заявила, что ее страна поставит больше оружия Украине, "потому что именно оно больше всего необходимо" в ходе войны против РФ.

На совместном брифинге с Зеленским в Киеве Фредериксен уточнила, что Дания предоставит Украине военную помощь на сумму $90 млн. По словам премьера, общий военный вклад Дании составляет более $150 млн.

Фредериксен также отметила, что Дания возглавит процесс восстановления Николаева по окончанию войны РФ против Украины.

Теги: Россия, Украина, оружие, санкции, Дания, помощь, Владимир Зеленский, нацисты, Европа, война России против Украины, президент, Офис президента Украины, обращение
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