Зеленский обсудил с премьером Грузии безопасность в Черноморском регионе

Гарибашвили (на фото слева) находится в Киеве с трехдневным визитом Фото: president.gov.ua

На встрече Зеленский "выразил благодарность за последовательную и четкую позицию Грузии по поддержке территориальной целостности Украины, а также заверил в дальнейшей неизменной поддержке братского грузинского народа в отстаивании суверенитета Грузии".

"Зеленский высоко оценил мощную поддержку со стороны дружественной страны инициативы "Крымская платформа" и поблагодарил Иракли Гарибашвили за личное участие в инаугурационном саммите этого нового формата по деоккупации полуострова", – говорится в сообщении Офиса президента Украины.

В ходе встречи Зеленский и Гарибашвили "отметили высокую динамику" отношений между странами и договорились провести первое заседание стратегического совета высокого уровня.

"Отдельное внимание собеседники уделили ситуации в сфере безопасности и отметили важность усиления сотрудничества в противодействии вызовам в сфере безопасности в Черноморском регионе, [...] также обсудили углубление взаимодействия в рамках формата "Ассоциированного трио" в контексте реализации евроатлантических устремлений Украины и Грузии", – рассказали в пресс-службе Зеленского.