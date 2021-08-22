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Зеленский обсудил с премьером Грузии безопасность в Черноморском регионе

Гарибашвили (на фото слева) находится в Киеве с трехдневным визитом
Гарибашвили (на фото слева) находится в Киеве с трехдневным визитом
Фото: president.gov.ua

22 августа в Киеве президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Грузии Иракли Гарибашвили. Об этом проинформировал сайт главы Украинского государства.

На встрече Зеленский "выразил благодарность за последовательную и четкую позицию Грузии по поддержке территориальной целостности Украины, а также заверил в дальнейшей неизменной поддержке братского грузинского народа в отстаивании суверенитета Грузии".

"Зеленский высоко оценил мощную поддержку со стороны дружественной страны инициативы "Крымская платформа" и поблагодарил Иракли Гарибашвили за личное участие в инаугурационном саммите этого нового формата по деоккупации полуострова", – говорится в сообщении Офиса президента Украины.

В ходе встречи Зеленский и Гарибашвили "отметили высокую динамику" отношений между странами и договорились провести первое заседание стратегического совета высокого уровня.

"Отдельное внимание собеседники уделили ситуации в сфере безопасности и отметили важность усиления сотрудничества в противодействии вызовам в сфере безопасности в Черноморском регионе, [...] также обсудили углубление взаимодействия в рамках формата "Ассоциированного трио" в контексте реализации евроатлантических устремлений Украины и Грузии", – рассказали в пресс-службе Зеленского.

Контекст:

Гарибашвили находится в Киеве с трехдневным визитом. Премьер Грузии, в частности, примет участие в саммите Крымской платформы.

Теги: Киев, Украина, Грузия, Черное море, Иракли Гарибашвили, Владимир Зеленский, президент, суверенитет, визит, премьер-министр, сотрудничество, Крымская платформа
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