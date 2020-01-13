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Зеленский подписал закон о поддержке "Пласта"

Согласно закону, который подписал президент Украины Владимир Зеленский, предусматривается, что пластовое движение сможет получать материальную, информационную и консультационную поддержку.

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"Пласт" был создан в Украине в 1912 году
"Пласт" был создан в Украине в 1912 году
Фото: Пласт - український скаутинг / Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О признании пластового движения и особенности государственной поддержки пластового, скаутского движения" № 385-IX. Об этом 13 января сообщила пресс-служба главы государства.

"Документ признает исторический вклад пластового движения в образование детей и молодежи, получение и становления украинской государственности и создает основы государственной политики по содействию развитию пластового, скаутского движения", – говорится в сообщении.

Закон предусматривает, что пластовое движение сможет получать материальную, информационную и консультационную поддержку. Документ также предусматривает запрет вмешательства органов государственной власти, органов местного самоуправления, их служебных и должностных лиц в деятельность пластовых скаутских общественных объединений, кроме случаев, предусмотренных Конституцией и законами Украины.

Закон "О государственном признании и поддержке "Пласта" Верховная Рада приняла 30 мая 2019 года.

4 сентября Зеленский вернул документ в парламент. Он объяснил, что подход закона не соответствует Конституции, поскольку определение "Пласта" как единственной в Украине национальной скаутской организации создает преимущества для функционирования и получения государственной поддержки.

"Пласт" призвал парламент убрать пункт о госфинансировании из закона о государственном признании и поддержке организации. 

17 декабря парламент принял закон о "Пласте" с предложениями Зеленского.

"Пласт" был создан в Украине в 1912 году. На сегодняшний день он объединяет 8 тыс. человек из 23 областей.

Теги: Украина, дети, Владимир Зеленский, закон, Пласт
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