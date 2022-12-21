Зеленский подписал закон, позволяющий военнослужащим отпуска во время военного положения

Зеленский подписал закон через две недели после того, как его подписал спикер Рады Фото: Офіс Президента України / Facebook

Закон был принят 1 декабря, за него проголосовало 269 народных депутатов Украины.

Спикер Рады Руслан Стефанчук подписал документ 6 декабря.

Подписанный Зеленским закон предусматривает, что в период действия военного положения военнослужащим могут предоставляться часть ежегодного основного отпуска, а также отпуск по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам – с сохранением зарплаты.

Каждый из указанных отпусков может быть предоставлен продолжительностью не более 10 календарных дней без учета времени, необходимого для проезда в пределах Украины к месту проведения отпуска и обратно, но не более двух суток в один конец.

Часть ежегодного основного отпуска может быть предоставлена один раз в течение календарного года при условии одновременного отсутствия не более 30% общей численности военнослужащих определенной категории соответствующего подразделения.