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Зеленский предложил легализовать частные армии

Наработки закона о частной армии нужно предложить в ближайшее время, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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Зеленский считает, что Консультативный совет может помочь разработать сбалансированный законопроект
Зеленский считает, что Консультативный совет может помочь разработать сбалансированный законопроект
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский выступил за подготовку законопроекта о частных военных компаниях в Украине. Об этом он заявил на заседании Консультативного совета по делам ветеранов, сообщает пресс-служба главы государства.

"Есть два проекта закона о частной армии, которые не зарегистрированы в парламенте. В одном из них не предусмотрено никаких ограничений. Это законопроект о том, чтобы та или иная бизнес-группа могла официально сделать для себя частную армию. А это очень опасно", – отметил он.

По словам Зеленского, Консультативный совет по делам ветеранов войны, семей погибших (умерших) защитников Украины может присоединиться к наработке законопроекта о частных военных компаниях.

Президент считает, что консультативный совет мог бы помочь разработать сбалансированный законопроект. Он добавил, что первоочередные законодательные наработки совета нужно предложить в ближайшее время, чтобы парламент успел принять их к закрытию нынешней сессии.

Указом от 2 июня 2020 года, который подписал Зеленский, в Украине создан Консультативный совет по делам ветеранов войны. Его главой назначен Сергей Куницын. В документе сообщается, что ведомство создано с целью обеспечения защиты прав, свобод и законных интересов ветеранов войны, членов семей погибших (умерших) защитников Украины и участников боевых действий на территории других государств, а также лиц, которых незаконно удерживают на временно оккупированной территории Украины.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Украина, военные, ветераны, Владимир Зеленский, парламент, закон, законопроект, ветеран, советы, консультативный совет
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