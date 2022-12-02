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Зеленский скоро предложит утвердить Малюка на посту главы СБУ – СМИ

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Президент недавно повысил Малюка в должности
Президент недавно повысил Малюка в должности
Фото: Служба безпеки України / Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время внесет предложение утвердить исполняющего обязанности главы СБУ Василия Малюка на должность главы спецслужбы. Об этом сообщил LIGA.net собеседник в правоохранительных органах.

По информации источника, представление на назначение Малюка главой СБУ в ближайшее время поступит в Верховную Раду.

Собеседник издания отметил, что президент недавно присвоил Малюку звание генерал-майора и "в ближайшее время ожидается внесение его кандидатуры на пост главы СБУ".

Контекст:

Малюку 39 лет. Он родился в городе Коростышев Житомирской области. Является участником АТО, имеет несколько наград, в том числе нагрудные знаки "За отвагу" и "За доблесть". 

С марта 2020 года занимал должность первого заместителя главы СБУ.  Малюк стал и.о. главы СБУ 18 июля

В интервью агентству "Интерфакс-Украина", которое вышло 27 октября, Малюк заявлял, что одним из главных приоритетов в работе СБУ является ее очистка от предателей.

Теги: СБУ, Владимир Зеленский, спецслужбы, назначение, Служба безопасности Украины, Василий Малюк
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