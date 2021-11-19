Зеленский ветировал закон о госфинансировании партий

Президент прислушался к замечаниям общественности и НАПК по поводу закона Фото: ЕРА

Ранее Национальное агентство по предотвращению коррупции призвало президента не подписывать этот закон в действующей редакции. В НАПК считают, что в нынешней редакции проект содержит нормы, способствующие непрозрачной деятельности политических партий.

Президент учел также предложения движения "Честно" и более 60 организаций, которые обращались к нему с просьбой ветировать этот законопроект.

"Предложения президента учитывают все три пункта обращения от общественности. Это означает, что в случае оперативной реакции парламентариев до 28 февраля 2022 года политические партии будут обязаны подать в НАПК все финансовые отчеты, которые не подавали с марта 2020 года, то есть почти за два года. В дальнейшем отчет вернется в привычное русло, и последующие отчеты политсилы будут подавать ежеквартально", – сообщают в движении "Честно".

Владимир Зеленский предлагает, в частности, исключить из текста законопроекта предложение о выделении из бюджета дополнительных средств на финансирование политических партий. Ранее народные избранники предлагали выплатить недополученные в 2019 году деньги.

Президент также предлагает, чтобы решение о принятии или отказе от государственного финансирования можно было принимать и на съезде политической партии, и путем сбора подписей большинства членов парламентской фракции.

После вето президента Верховная Рада в течение месяца должна снова рассмотреть законопроект с учетом поправок Зеленского.