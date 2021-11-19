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ПОЛИТИКА

Зеленский ветировал закон о госфинансировании партий

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Президент прислушался к замечаниям общественности и НАПК по поводу закона
Президент прислушался к замечаниям общественности и НАПК по поводу закона
Фото: ЕРА

Президент Владимир Зеленский ветировал и вернул на доработку законопроект №5253-1 о финансовых отчетах политических партий. Согласно данным на официальном сайте Верховной Рады, документ возвращен с предложениями президента 18 ноября и направлен на рассмотрение профильного комитета по правовой политике.

Ранее Национальное агентство по предотвращению коррупции призвало президента не подписывать этот закон в действующей редакции. В НАПК считают, что в нынешней редакции проект содержит нормы, способствующие непрозрачной деятельности политических партий.

Президент учел также предложения движения "Честно" и более 60 организаций, которые обращались к нему с просьбой ветировать этот законопроект.

"Предложения президента учитывают все три пункта обращения от общественности. Это означает, что в случае оперативной реакции парламентариев до 28 февраля 2022 года политические партии будут обязаны подать в НАПК все финансовые отчеты, которые не подавали с марта 2020 года, то есть почти за два года. В дальнейшем отчет вернется в привычное русло, и последующие отчеты политсилы будут подавать ежеквартально", – сообщают в движении "Честно".

Владимир Зеленский предлагает, в частности, исключить из текста законопроекта предложение о выделении из бюджета дополнительных средств на финансирование политических партий. Ранее народные избранники предлагали выплатить недополученные в 2019 году деньги.

Президент также предлагает, чтобы решение о принятии или отказе от государственного финансирования можно было принимать и на съезде политической партии, и путем сбора подписей большинства членов парламентской фракции.

После вето президента Верховная Рада в течение месяца должна снова рассмотреть законопроект с учетом поправок Зеленского.

Контекст:

18 марта руководители всех фракций парламента подали законопроект №5253, лишающий НАПК права выявлять фиктивные расходы партийВ проекте предлагали запретить НАПК выявлять фиктивные финансовые операции и предоставленные по заниженным или завышенным ценам услуги. В случае принятия законопроекта ведомство не сможет останавливать госфинансирование политических сил.

17 июня Верховная Рада приняла в первом чтении альтернативный законопроект №5253-1 о "совершенствовании правового регулирования финансирования деятельности политических партий", который не угрожает деятельности НАПК. Его авторами, в частности, выступили нардепы от "Голоса" Александра Устинова, Ярослав Юрчишин, Ольга Стефанишина. Юрчишин отмечал, что в отличие от основного проекта, альтернативный лишен коррупционного риска лишения НАПК права проверять партийные финансы на предмет фиктивности.

2 ноября, согласно данным на официальном сайте Верховной Рады, законопроект №5253-1 был принят депутатами Верховной Рады, а 5 ноября отправлен на подпись президенту.

Теги: Верховная Рада, Владимир Зеленский, вето, закон, законопроект, президент, НАПК, финансирование, партия
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