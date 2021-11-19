Зеленский ветировал закон о госфинансировании партий

Ранее Национальное агентство по предотвращению коррупции призвало президента не подписывать этот закон в действующей редакции. В НАПК считают, что в нынешней редакции проект содержит нормы, способствующие непрозрачной деятельности политических партий.
Президент учел также предложения движения "Честно" и более 60 организаций, которые обращались к нему с просьбой ветировать этот законопроект.
"Предложения президента учитывают все три пункта обращения от общественности. Это означает, что в случае оперативной реакции парламентариев до 28 февраля 2022 года политические партии будут обязаны подать в НАПК все финансовые отчеты, которые не подавали с марта 2020 года, то есть почти за два года. В дальнейшем отчет вернется в привычное русло, и последующие отчеты политсилы будут подавать ежеквартально", – сообщают в движении "Честно".
Владимир Зеленский предлагает, в частности, исключить из текста законопроекта предложение о выделении из бюджета дополнительных средств на финансирование политических партий. Ранее народные избранники предлагали выплатить недополученные в 2019 году деньги.
Президент также предлагает, чтобы решение о принятии или отказе от государственного финансирования можно было принимать и на съезде политической партии, и путем сбора подписей большинства членов парламентской фракции.
После вето президента Верховная Рада в течение месяца должна снова рассмотреть законопроект с учетом поправок Зеленского.
18 марта руководители всех фракций парламента подали законопроект №5253, лишающий НАПК права выявлять фиктивные расходы партий. В проекте предлагали запретить НАПК выявлять фиктивные финансовые операции и предоставленные по заниженным или завышенным ценам услуги. В случае принятия законопроекта ведомство не сможет останавливать госфинансирование политических сил.
17 июня Верховная Рада приняла в первом чтении альтернативный законопроект №5253-1 о "совершенствовании правового регулирования финансирования деятельности политических партий", который не угрожает деятельности НАПК. Его авторами, в частности, выступили нардепы от "Голоса" Александра Устинова, Ярослав Юрчишин, Ольга Стефанишина. Юрчишин отмечал, что в отличие от основного проекта, альтернативный лишен коррупционного риска лишения НАПК права проверять партийные финансы на предмет фиктивности.
2 ноября, согласно данным на официальном сайте Верховной Рады, законопроект №5253-1 был принят депутатами Верховной Рады, а 5 ноября отправлен на подпись президенту.