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Журналистка утверждает, что Ермак получил $40 млн за выдачу Цемаха россиянам. Глава ОПУ заявил о "фантастическом фейке"

Ссылаясь на анонимный источник в австралийской разведке, журналистка Любовь Величко написала, что летом 2019 года тогдашний помощник президента Украины Андрей Ермак получил деньги за отстаивание интересов России. Именно Ермак настаивал на обмене Владимира Цемаха, которого считали важным свидетелем по делу MH17, утверждает Величко. Глава Офиса президента утверждает, что знает заказчика черного пиара.

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Ермак назвал фейком сообщение о 40-миллионной взятке от России
Ермак назвал фейком сообщение о 40-миллионной взятке от России
Фото: ЕРА

Глава Офиса президента Андрей Ермак в 2019 году ускорил передачу Российской Федерации экс-боевика Владимира Цемаха, отрабатывая взятку, полученную от россиян. Об этом, ссылаясь на источник в австралийской разведке, написала 22 сентября в издании "Новинарня" журналистка Любовь Величко.

"Андрей Ермак ориентировочно в июле 2019 года получил от россиян взятку, исчисляемую в десятках миллионов долларов (около $40 млн) за отстаивание интересов РФ в Украине, в том числе и в вопросе обмена Цемаха", – рассказал сотрудник австралийских спецслужб на условиях анонимности.

По словам Величко, интерес Австралии, а также Нидерландов, Бельгии и Малайзии к обмену Цемаха связан с тем, что его рассматривали в качестве важного свидетеля по делу MH17. Международная следственная группа просила не менять Цемах по крайней мере в сентябре 2019 года, чтобы было больше времени заставить его рассказать о катастрофе малайзийского Boeing.

Тогдашний помощник президента Владимира Зеленского Ермак якобы согласился включить экс-боевика в списки на декабрьский обмен. Но 4-го или 5 сентября 2019 года от него поступило указание СБУ срочно подготовить выдачу Цемаха, сказано в публикации.

Ермак 23 сентября отреагировал на публикацию "Новинарні" в Facebook.

"Новый день – новый фейк. Сегодня вообще фантастический – "анонимный австралийский". Обычно не комментирую, но на этот раз не удержусь. Понятно, что без фейков совсем сложно. Нужно же постоянно сохранять высокий градус "зрады". Особенно перед выборами. Но прежде пытались хотя бы конструировать какие-то истории, пусть и с логическими нестыковками. Не без претензий на экранизацию. С элементами примитивной логики. А теперь уже и это лишнее. Просто берем из российских источников продукты их пропаганды и распространяем в Украине. Как стопроцентное доказательство. Немного, правда, добавляя своих фантазий", – написал он.

Ермак считает, что тем, кто распространяет российские вбросы, надо признать, что именно они и работают на Россию, "сознательно или бессознательно, за деньги или бесплатно".

"Наверное, сами понимали, как карикатурно это будет выглядеть, поэтому и добавили выдумку о 40 миллионах долларов взятки. Почему только 40? И почему миллионов, а не миллиардов? И точно доллары не австралийские?" – иронизирует он.

По словам главы ОПУ, хорошо известно, что Цемаха допрашивали в Украине нидерландские следователи, но этот факт "не волнует тех, кто продает чернопиарную ложь".

"Я буду делать все, что в моих силах, чтобы достичь результата – мира исключительно на украинских условиях и в интересах моего государства. Вижу, как поднимается очередная волна черного пиара, и понимаю, кому это выгодно", – добавил Ермак.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3237812476272612&id=100001316744918

Украинские спецслужбы задержали Цемаха в конце июня 2019 года в оккупированном Снежном Донецкой области, 4 июля суд в Киеве взял его под стражу, а 5 сентября освободил под личное обязательство

В результате операции в Снежном погиб украинский разведчик Александр Колодяжный, еще один разведчик – Дмитрий Гержан – получил тяжелое ранение (ему ампутировали ногу).

В расследовательской группе Bellingcat утверждали, что Цемах являлся очевидцем событий, связанных с крушением малайзийского Boeing. По данным Bellingcat, будучи лично непричастным к запуску ракеты, Цемах, вероятно, прятал зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого сбили MH17, и общался с членами его экипажа.

7 сентября между Украиной и РФ состоялся обмен удерживаемыми лицами в формате "35 на 35". Гражданин Украины Цемах был среди тех, кто отправился в Россию.

12 сентября стало известно, что Цемах вернулся на оккупированную территорию.

Следователи из Нидерландов, которые руководят расследованием катастрофы, просили Украину не выдавать Цемаха России.

Зеленский заявил, что перед выдачей РФ Цемаха допросили. "Я не буду называть фамилии европейских лидеров, с которыми мы проговорили время для всех следственных действий. Мы все это сделали. Все, что от нас попросили. Это было сложно. Я боялся, что из-за этого может сорваться обмен", – говорил он.

Теги: Россия, выборы, Австралия, Нидерланды, Бельгия, MH17, взятка, фейк, Владимир Цемах, Андрей Ермак, обмен удерживаемыми лицами
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