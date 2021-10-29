В США шестерых россиян и одного украинца обвинили в создании ботнета, заразившего миллионы компьютеров

В списке обвиняемых гражданин РФ Владимир Дунаев, экстрадированный в США из Южной Кореи, и россиянка Алла Витте, которую в Минюсте США также называют гражданкой Латвии. Фамилии остальных обвиняемых в документе скрыты.

В заявлении ведомства об экстрадиции Дунаева сказано, что он вместе с остальными фигурантами дела с ноября 2015 по август 2020 года заразили миллионы компьютеров, похитили деньги и личные данные пользователей, а также повредили компьютерные системы отдельных людей, финансовых организаций, частных компаний и государственных органов.

Разработчиками вредоносного программного обеспечения для Trickbot в американском Минюсте называют Дунаева и Витте.

По данным американских властей, хакеры действовали в России, Беларуси, Украине и Суринаме. Trickbot распространяла программы-вымогатели, устраивала кибератаки, также ее могли использовать для подрыва избирательного процесса в США, сообщала компания Microsoft.