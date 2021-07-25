ГОРДОН
 
 
ТЕХНО

Вертолет NASA совершил свой самый долгий полет над Марсом на рекордной высоте

NASA опубликовало карту маршрута, преодоленного вертолетом
NASA опубликовало карту маршрута, преодоленного вертолетом
Фото: mars.nasa.gov

Марсианский вертолет Ingenuity 24 июля совершил свой 10-й и самый сложный полет на Красной планете. Об этом сообщило NASA в Twitter.

Вертолет прошел по заданному маршруту на рекордной для него высоте 12 метров в районе, который называется "Поднятые хребты". Там он вел разведку для ровера Perseverance.

Вертолет сделал множество фотографий местности, которая представляет собой совокупность каменных образований внутри кратера Езеро.

Ingenuity пролетел 10 точек маршрута, преодолев расстояние в 1,6 километра. Для вертолета это был самый продолжительный полет на Марсе.

Свой предыдущий рекорд по расстоянию, времени, а также скорости полета марсианский вертолет поставил 6 июля.

Контекст:

4 апреля вертолет опустили на поверхность Марса с марсохода Perseverance. Аппарат находится в кратере Езеро.

Изначально вертолет должен был совершить первый полет на Марсе 11 апреля, но его дважды переносили. Первый полет, оказавшийся успешным, Ingenuity совершил 19 апреля.

Сложность с полетами на Марсе заключается в более разреженной атмосфере, чем на Земле, – разница составляет два порядка. Летать с помощью пропеллера легче на Земле.

Марсоход NASA Perseverance ("Настойчивость") покинул Землю 30 июля 2020 года. 18 февраля он успешно сел на поверхность Марса. Аппарат уже прислал на Землю фотографии Красной планеты, в том числе цветные, и аудиозаписи с поверхности планеты.

Ключевой целью миссии Perseverance на Марсе является астробиология, включая поиск признаков древней микробной жизни. Марсоход будет исследовать геологию планеты и климат, проложит путь для исследования Красной планеты людьми и станет первой миссией по сбору и хранению марсианских камней и реголита (битых камней и пыли).

Теги: Марс, NASA, исследование, рекорд, кратер, Perseverance, Ingenuity
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Муж звезды "Крепостной" устроил драку в Киеве
Муж звезды "Крепостной" устроил драку в Киеве
"Глазами жены". Бабкин позировал на фото в одном полотенце
"Глазами жены". Бабкин позировал на фото в одном полотенце
В имении Бейонсе и Jay-Z случился пожар. СМИ пишут, что внутри нашли канистру с бензином
В имении Бейонсе и Jay-Z случился пожар. СМИ пишут, что внутри нашли канистру с бензином
  Солист "Коррупции" Крупин признался, поддерживает ли отношения с экс-возлюбленной Дашей Астафьевой
  Солист "Коррупции" Крупин признался, поддерживает ли отношения с экс-возлюбленной Дашей Астафьевой
Звезда "Крепостной" Сагайдачная засветила ягодицы в бикини
Звезда "Крепостной" Сагайдачная засветила ягодицы в бикини
25 июля: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
25 июля: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
Ярославский поделился рецептом ленивых вареников
Ярославский поделился рецептом ленивых вареников
  Актриса "Квартала 95" Кравец рассказала, почему вышла на сцену на костылях
  Актриса "Квартала 95" Кравец рассказала, почему вышла на сцену на костылях
  "Боялась всего". Вайкуле рассказала о депрессии из-за карантина
  "Боялась всего". Вайкуле рассказала о депрессии из-за карантина
Семилетнего сына Стаса Пьехи, которого избила соседка, выписали из больницы
Семилетнего сына Стаса Пьехи, которого избила соседка, выписали из больницы
"На весах цифра тает". Победительница "Холостяка 9" Квиткова рассказала, как после родов приводит тело в порядок
"На весах цифра тает". Победительница "Холостяка 9" Квиткова рассказала, как после родов приводит тело в порядок
"Это п...здец", "Дно". Maruv ошарашила фанов новым откровенным образом
"Это п...здец", "Дно". Maruv ошарашила фанов новым откровенным образом
"Красотка", "Шикарная". Седокова в плаще на бикини взбудоражила подписчиков
"Красотка", "Шикарная". Седокова в плаще на бикини взбудоражила подписчиков
"Бабуля легкого поведения". Волочкова на отдыхе засветила грудь и ноги
"Бабуля легкого поведения". Волочкова на отдыхе засветила грудь и ноги
"Девочке эти песни не подходят". Дочь Поляковой дала первый концерт и столкнулась с хейтом
"Девочке эти песни не подходят". Дочь Поляковой дала первый концерт и столкнулась с хейтом
"Соскучилась по этому ощущению". Лобода после знакомства с сыном Анатолича заговорила о детях
"Соскучилась по этому ощущению". Лобода после знакомства с сыном Анатолича заговорила о детях
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  "Лично президент ничего не говорил, но мне предложили заплатить $10 тыс.". Получивший украинское гражданство Суханов не может оформить паспорт
"Лично президент ничего не говорил, но мне предложили заплатить $10 тыс.". Получивший украинское гражданство Суханов не может оформить паспорт
Фото 54-летней Ольги Сумской в бикини набрало почти 38 тыс. лайков
Фото 54-летней Ольги Сумской в бикини набрало почти 38 тыс. лайков
"Глаза слепят", "Какой ужас". Дорофеева засветила трусы в сценическом образе
"Глаза слепят", "Какой ужас". Дорофеева засветила трусы в сценическом образе
Мама Наташи Королевой верхом на свинье и с голыми коленками спела в Киеве украинскую песню
Мама Наташи Королевой верхом на свинье и с голыми коленками спела в Киеве украинскую песню
"Хороша, чертовка", "Очень идет челка". Волочкова преобразилась на отдыхе в Греции
"Хороша, чертовка", "Очень идет челка". Волочкова преобразилась на отдыхе в Греции
"Капельницы, уколы, таблетки, контрольные анализы". Мозговая почти месяц пытается справиться с болезнью
"Капельницы, уколы, таблетки, контрольные анализы". Мозговая почти месяц пытается справиться с болезнью
"У Филиппа впервые был секс", "Нехило постарался", "Впечатляет!" Maruv, облитая белой густой жидкостью, снялась с Киркоровым
"У Филиппа впервые был секс", "Нехило постарался", "Впечатляет!" Maruv, облитая белой густой жидкостью, снялась с Киркоровым
  "Обшарила мне в спальне все тумбочки, нашла фаллоимитатор!" Волочкова обвинила Собчак в зависти
"Обшарила мне в спальне все тумбочки, нашла фаллоимитатор!" Волочкова обвинила Собчак в зависти
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS