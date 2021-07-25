Вертолет NASA совершил свой самый долгий полет над Марсом на рекордной высоте

Вертолет прошел по заданному маршруту на рекордной для него высоте 12 метров в районе, который называется "Поднятые хребты". Там он вел разведку для ровера Perseverance.

The #MarsHelicopter’s success today marks its 1-mile total distance flown. It targeted an area called "Raised Ridges." This is the most complex flight yet w/ 10 distinct waypoints and a record height of 40 ft (12 m). Its scouting is aiding @NASAPersevere. https://t.co/tboEcnLvx3 pic.twitter.com/Wc6tDVimIT — NASA JPL (@NASAJPL) July 25, 2021

Вертолет сделал множество фотографий местности, которая представляет собой совокупность каменных образований внутри кратера Езеро.

Ingenuity пролетел 10 точек маршрута, преодолев расстояние в 1,6 километра. Для вертолета это был самый продолжительный полет на Марсе.

The #MarsHelicopter is ready for its 10th flight! The most complex to date. Scheduled for no earlier than July 24, it will scout “Raised Ridges.” @NASAPersevere scientists find the area intriguing and are considering having the rover visit in the future. https://t.co/j9sauDa0Og pic.twitter.com/kK0Q1sbOc8 — NASA JPL (@NASAJPL) July 23, 2021

Свой предыдущий рекорд по расстоянию, времени, а также скорости полета марсианский вертолет поставил 6 июля.