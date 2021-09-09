133 страны мира открыты для украинских туристов – Кулеба

Он отметил, что условия въезда отличаются – некоторые страны требуют документы о полной вакцинации, в других достаточно ПЦР-теста, правила можно проверить по интерактивной карте МИД. Министр подчеркнул, что число открытых для украинцев стран продолжит расти.
Отдельно Кулеба упомянул, что с 9 сентября открыла границы для украинских туристов Польша. По приезде в нее надо проходить самоизоляцию, от которой освобождаются вакцинированные и переболевшие COVID-19.
Также министр отметил, что с 1 сентября в Египте появилась горячая линия помощи и туристического сопровождения на украинском языке, ее номер: 19654.
Туристическая отрасль наиболее сильно пострадала после начала пандемии коронавируса. По данным Всемирного совета по путешествиям и туризму, в 2020 году ее вклад в мировой объем производства упал на 49% – до $4,7 трлн, что привело к потере 62 млн рабочих мест. Расходы иностранных туристов снизились на 69%.
Весной Кулеба сообщал, что граждане Украины могут въезжать в 104 страны мира, для путешествия в некоторые из них нужно придерживаться противоэпидемических мер.
Еврокомиссия 3 мая этого года предложила странам – членам ЕС ослабить ограничения на въезд для поездок по несущественным причинам для иностранцев, которые привиты от коронавирусной инфекции. Порядок пересечения границ страны Евросоюза определяют самостоятельно. Органы ЕС дают лишь рекомендации. Послы 27 стран – членов Европейского союза 11 июня согласились открыть границы для туристов, полностью вакцинированных от коронавирусной инфекции.
Совет Европейского союза 15 июля официально внес Украину в список стран, безопасных для путешествий. После этого еще ряд стран открыл границы для украинцев.