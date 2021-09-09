133 страны мира открыты для украинских туристов – Кулеба

Он отметил, что условия въезда отличаются – некоторые страны требуют документы о полной вакцинации, в других достаточно ПЦР-теста, правила можно проверить по интерактивной карте МИД. Министр подчеркнул, что число открытых для украинцев стран продолжит расти.

Отдельно Кулеба упомянул, что с 9 сентября открыла границы для украинских туристов Польша. По приезде в нее надо проходить самоизоляцию, от которой освобождаются вакцинированные и переболевшие COVID-19.

Также министр отметил, что с 1 сентября в Египте появилась горячая линия помощи и туристического сопровождения на украинском языке, ее номер: 19654.