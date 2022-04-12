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27-я экспедиция приступила к работе на станции "Академик Вернадский"

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На станции "Академик Вернадский" начала работу 27-я экспедиция
На станции "Академик Вернадский" начала работу 27-я экспедиция
Фото: Національний антарктичний науковий центр / Facebook

На украинской антарктической станции "Академик Вернадский" к работе приступила 27-я экспедиция. Об этом сообщила пресс-служба Национального антарктического научного центра в Facebook 12 апреля.

"Сегодня зимовщики 26-й украинской антарктической экспедиции (УАЭ), которые год отработали в Антарктике, отправились домой. Вместе с ними в Украину следует сезонный отряд, выполнявший работы на протяжении антарктического лета. Станцию приняла команда 27-й УАЭ, которая следующий год будет проводить исследования и непрерывные измерения, большинство которых здесь длится десятилетиями и являются самыми длительными в мире", – сообщили в НАНЦ.

Украинский ледокол "Ноосфера", который прибыл 30 марта, привез на остров Галиндез, где находится станция, около 80 тонн грузов и 140 тыс. литров топлива.

"На берег доставили годовой запас горючего, еды и бытовых средств для полярников, стройматериалы и новое оборудование для продолжения модернизации станции и многое другое. В частности, автопарк "Вернадского" пополнили двумя новыми лодками, которые уже задействовали при разгрузке, а в будущем будут использовать и для морских исследований, и двумя снегоходами (до этого на станции оставались еще британские, которые тяжело поддавались реанимированию). Также наши полярники наконец-то получили "подмогу" в виде снегоуборочной машины – все предыдущие 26 лет они чистили снег исключительно вручную", – сообщили в центре.

Все указанное было загружено на борт "Ноосферы" до войны.

"Пересменка завершилась традиционной передачей станции: бейскомандер 26 УАЭ Богдан Гаврилюк вручил бейсу 27-й Юрию Отрубе символические ключи и сундук, который новая экспедиция должна открыть после полугода зимовки. К передаче присоединились капитан "Ноосферы" Павел Панасюк и бывший британский капитан ледокола Саймон Уоллес, помогавший вести судно из Чили в Антарктику. Господин Воллес выразил поддержку нашим полярникам и всей Украине в связи с войной, пожелав мира и победы", – говорится в сообщении.

"Сейчас "Ноосфера" с полярниками 26-й экспедиции направляется в Чили. 

На этом пути она сделает одну интересную остановку, о которой мы расскажем отдельно. Из Чили участники антарктических экспедиций самолетами будут доставлены в Варшаву, а уже оттуда наземным транспортом – в Украину. "Ноосфера" же до конца войны не будет возвращаться в Одессу, а будет базироваться в одном из портов Южного полушария", – заявили в НАНЦ.

https://www.facebook.com/AntarcticCenter/posts/346197497543680

Контекст:

Антарктическая станция "Академик Вернадский" находится на острове Галиндез. Ранее она принадлежала Великобритании и называлась "Фарадей". 6 февраля 1996 года станция была передана Украине и переименована.

На станции занимаются научными исследованиями по изменению климата, озоновой дыры, реакции животных и растений на потепление.

В конце марта 2021 года на станцию "Академик Вернадский" отправилась 26-я экспедиция. В середине апреля она прибыла в Антарктиду и приняла эстафету от коллег из 25-й экспедиции. Сообщалось, что эта команда – самая молодая среди всех предыдущих экспедиций, она проведет в Антарктике около 13 месяцев.

В июле Украинский антарктический центр объявил набор в 27-ю экспедицию. Анкеты принимали до 3 сентября. В объявлении о наборе подчеркивалось, что правительство в прошлом году увеличило зарплату для полярников в среднем до 54 тыс. грн в месяц, а также что эта экспедиция будет первой, которая отправится на станцию на собственном научно-исследовательском ледоколе. Состав экспедиции утвердили 31 января.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Антарктида, станция Академик Вернадский, полярники
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