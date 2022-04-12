27-я экспедиция приступила к работе на станции "Академик Вернадский"

"Сегодня зимовщики 26-й украинской антарктической экспедиции (УАЭ), которые год отработали в Антарктике, отправились домой. Вместе с ними в Украину следует сезонный отряд, выполнявший работы на протяжении антарктического лета. Станцию приняла команда 27-й УАЭ, которая следующий год будет проводить исследования и непрерывные измерения, большинство которых здесь длится десятилетиями и являются самыми длительными в мире", – сообщили в НАНЦ.

Украинский ледокол "Ноосфера", который прибыл 30 марта, привез на остров Галиндез, где находится станция, около 80 тонн грузов и 140 тыс. литров топлива.

"На берег доставили годовой запас горючего, еды и бытовых средств для полярников, стройматериалы и новое оборудование для продолжения модернизации станции и многое другое. В частности, автопарк "Вернадского" пополнили двумя новыми лодками, которые уже задействовали при разгрузке, а в будущем будут использовать и для морских исследований, и двумя снегоходами (до этого на станции оставались еще британские, которые тяжело поддавались реанимированию). Также наши полярники наконец-то получили "подмогу" в виде снегоуборочной машины – все предыдущие 26 лет они чистили снег исключительно вручную", – сообщили в центре.

Все указанное было загружено на борт "Ноосферы" до войны.

"Пересменка завершилась традиционной передачей станции: бейскомандер 26 УАЭ Богдан Гаврилюк вручил бейсу 27-й Юрию Отрубе символические ключи и сундук, который новая экспедиция должна открыть после полугода зимовки. К передаче присоединились капитан "Ноосферы" Павел Панасюк и бывший британский капитан ледокола Саймон Уоллес, помогавший вести судно из Чили в Антарктику. Господин Воллес выразил поддержку нашим полярникам и всей Украине в связи с войной, пожелав мира и победы", – говорится в сообщении.

"Сейчас "Ноосфера" с полярниками 26-й экспедиции направляется в Чили.

На этом пути она сделает одну интересную остановку, о которой мы расскажем отдельно. Из Чили участники антарктических экспедиций самолетами будут доставлены в Варшаву, а уже оттуда наземным транспортом – в Украину. "Ноосфера" же до конца войны не будет возвращаться в Одессу, а будет базироваться в одном из портов Южного полушария", – заявили в НАНЦ.