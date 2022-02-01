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Александр Алиев: Бывшей жене я не изменял три года. Но когда она каждый раз говорила: "Ты с телкой!" – я подумал: "Лучше кого-то бабахнуть, чтобы это была правда"

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Алиев: Она, видно, какой-то или мазохист, или кто?
Алиев: Она, видно, какой-то или мазохист, или кто?
Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

Бывший украинский футболист, бывший полузащитник киевского "Динамо" Александр Алиев рассказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, что многие конфликты в его семье были связаны с ревностью.

В 2007–2016 годах Алиев состоял в браке с Татьяной Алиевой. У пары родилось двое детей. Татьяна Алиева обвиняла мужа в домашнем насилии.

В интервью Гордону Алиев признал, что поднимал руку на жену. 

"Я не скрою: поднимал. Ну я тебе объясню, почему это было. Я прихожу домой – пускай после того, что я в казино играл, – и мне начинают это все говорить: "Ты, там, с телками, ты изменяешь…" – рассказал бывший футболист.

По словам Алиева, он терял контроль, когда жена начинала его царапать.

"Я, бывало, приезжал [на тренировки] – у меня было лицо поцарапанное, шея поцарапанная. Я ей говорил, нормально объяснял, по-человечески: "Поцарапала, а мне завтра ехать на базу, мне завтра сидеть с пацанами. Из меня будут делать клоуна, смеяться с меня [будут]? Я иду в баню потом с пацанами после тренировки. Ну оно мне надо, скажи?" Я предупреждал, говорил: "Мы можем поругаться, можем оскорбить [друг друга], но никогда не лезь со своими когтями. Никогда". Я убирал [ее руки] – она же все равно продолжала. Я просто руки убирал. Но она продолжала делать. Ну не понимал человек", – сказал бывший динамовец.

Он утверждает, что создал для жены хорошие условия жизни – "делай что ты хочешь". 

"Для нее было от меня сделано все, что нужно: был хороший быт, водители были, няни были. Все! Занимайся, делай себе что ты хочешь. Но человек занимался вот этим", – сказал Алиев.

Гордон возразил, что в любом случае женщин бить нельзя. 

"Дима, я не бью. Я никогда не прихожу и не начинаю бить [первым]. Но [скандалы] слышат мои охранники, мои водители, няни слышат... Ну как это? Ну объясни мне: ну как? Я всегда говорил… У нас происходил скандал – я уходил специально, и все равно бежала за мной... Зачем мне это надо? Для чего? Она не понимала ни словесно, ни что я уходил. Она не понимала! Она, видно, какой-то или мазохист, или кто?" – сказал бывший футболист.

При этом он утверждает, что в начале семейной жизни он не изменял жене.

"Я тебе скажу одно: жене своей бывшей я не изменял три года, но когда меня пилила эта… Я очень любил поиграть в казино. Очень. Я ночью мог приходить и был там. Я никогда не ездил к телкам… Оно мне неинтересно. Я азартный человек – я люблю поиграть. Но когда мне каждый раз она говорила: "Да ты с телкой, ты с этой, этой…" – я подумал: "Лучше, действительно, кого-то, бл..., бабахнуть, чтобы это была правда". Правильно?" – сказал бывший динамовец. 

Интервью с Алиевым выйдет сегодня на YouTube-канале "В гостях у Гордона". Трансляция начнется в 18.00

Контекст:

Алиев родился в 1985 году в Хабаровске (Россия) в семье военнослужащего. С детства увлекался футболом. Учился в футбольной школе московского "Спартака", где, по воспоминаниям Алиева, были очень плохие условия. В 1999 году перевелся в футбольную академию "Динамо" (Киев). Позже получил украинское гражданство. 

В 2002 году Алиев начал выступать в резервном составе "Динамо". В том же году дебютировал в чемпионате Украины, став самым молодым игроком киевской команды, сыгравшим в этом турнире. В киевском клубе играл до 2010 года, затем перешел в московский "Локомотив", но в 2011 году опять вернулся в "Динамо". В 2014–2016 годах футболист играл в "Анжи" (Россия), "Русі" (Львов) и "Таразе" (Казахстан).

За сборную Украины Алиев выступал в 2008–2012 годах. Он провел 28 матчей и забил шесть голов. 

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Дмитрий Гордон, Александр Алиев
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