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Аллеи роз и арт-инсталляции: в Украине проходит четвертая Неделя Мирных Фонда Рината Ахметова

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Задача проекта ‒ поддерживать мирных жителей Донбасса, делать их и их жизни видимыми, а их истории ‒ рассказанными
Задача проекта ‒ поддерживать мирных жителей Донбасса, делать их и их жизни видимыми, а их истории ‒ рассказанными
Фото: akhmetovfoundation.org

Фонд Рината Ахметова в четвертый раз проводит Неделю Мирных в Украине, традиционно ‒ в конце сентября, в канун Международного дня мира. Ее цель – привлечь внимание к судьбам мирных жителей Донбасса, чьи жизни вооруженный конфликт на востоке страны навсегда разделил на "до" и "после", сделать истории Мирных видимыми, слышимыми и значимыми.

В этом году Неделя Мирных проходит с 19-го по 26 сентября в поддержку онлайн-музея "Голоса Мирных. Музей Фонда Рината Ахметова" в Виннице, Харькове, Мариуполе и других городах Донецкой области. 

Фото: akhmetovfoundation.org
Фото: akhmetovfoundation.org

В рамках Недели Мирных в 2021 году Фонд Рината Ахметова реализует ряд проектов: 

  • закладка Аллей роз в Виннице, Харькове и Мариуполе. Каждая роза ‒ это символ истории одного человека, случившейся в его жизни в период военных событий на Донбассе (детальнее о проекте здесь) ‒ 16 сентября, 19 сентября и 25 сентября 2021 года;
     
  • установка аудиоскульптуры "Домой", посвященной историям Мирных, в Мариуполе. Звуковая арт-инсталляция, авторства современного украинского художника Виталия Кохана, символизирует дорогу домой, а также путь в лучшую жизнь. Торжественное открытие арт-объекта состоится 25 сентября;
     
  • всеукраинский конкурс школьных эссе "Один день", посвященный трагедии Мирных на Донбассе, состоится в рамках сотрудничества с Институтом модернизации содержания образования Министерства образования и науки Украины (детальнее о проекте здесь) – 21–30 сентября 2021 года;
     
  • всеукраинский онлайн-проект #ОдинДень2014 проводится Фондом совместно с МГУ и ФК Шахтер. В рамках проекта тысячам украинцев будет задан вопрос ‒ в какой день для каждого из них началась эта война. Фонд Рината Ахметова призывает украинцев на личных страницах в социальных сетях рассказать свои истории, добавив хештеги #ОдинДень2014, #ГолосаМирных и #ФондРинатаАхметова. Фонд планирует собрать 1000 таких историй и выпустить книгу. Чтобы помнили. Ради лучшего будущего. 
Фото: akhmetovfoundation.org
Фото: akhmetovfoundation.org

"Фонд Рината Ахметова проводит в Украине Неделю Мирных каждый сентябрь с 2018 года. Задача проекта ‒ поддерживать мирных жителей Донбасса, делать их и их жизни видимыми, а их истории ‒ рассказанными. В свое время именно Неделя Мирных стала импульсом для создания Фондом Рината Ахметова Музея "Голоса Мирных". Музей собирает самый полный архив свидетельств очевидцев войны на Донбассе. Наша цель ‒ 10 000 историй до конца этого года и 100 000 ‒ до конца 2025 года. В нашем музее каждая история имеет значение, каждый Мирный Донбасса важен", ‒ отметила член Наблюдательного совета Фонда Наталья Емченко.

Она напомнила, что в 2014 году был создан гуманитарный штаб "Поможем" Фонда Рината Ахметова, который оказал мирным жителям Донбасса беспрецедентную по своим масштабам помощь и спас 3,5 млн жизней.

Фото: akhmetovfoundation.org
Фото: akhmetovfoundation.org

Если вы житель Донбасса, расскажите свою историю нам, Музею "Голоса Мирных", а мы расскажем ее миру. Для этого перейдите по ссылке https://civilvoicesmuseum.org/ru/my-story и заполните небольшую анкету. Также вы можете обратиться по телефону горячей линии 0800509001 и попросить о психологической помощи. Ее оказывают специалисты, которые прошли обучение по курсу "Травма войны".

Если вы работаете с историями Мирных и заинтересованы в сотрудничестве с Фондом Рината Ахметова в рамках Недели Мирных и Музея "Голоса Мирных", напишите или позвоните нам.  

Фото: akhmetovfoundation.org
Фото: akhmetovfoundation.org

Теги: Ринат Ахметов, Донбасс, Фонд Рината Ахметова, благотворительный фонд , война на Донбассе, музей, Наталья Емченко
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