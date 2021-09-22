Аллеи роз и арт-инсталляции: в Украине проходит четвертая Неделя Мирных Фонда Рината Ахметова

В этом году Неделя Мирных проходит с 19-го по 26 сентября в поддержку онлайн-музея "Голоса Мирных. Музей Фонда Рината Ахметова" в Виннице, Харькове, Мариуполе и других городах Донецкой области.
В рамках Недели Мирных в 2021 году Фонд Рината Ахметова реализует ряд проектов:
"Фонд Рината Ахметова проводит в Украине Неделю Мирных каждый сентябрь с 2018 года. Задача проекта ‒ поддерживать мирных жителей Донбасса, делать их и их жизни видимыми, а их истории ‒ рассказанными. В свое время именно Неделя Мирных стала импульсом для создания Фондом Рината Ахметова Музея "Голоса Мирных". Музей собирает самый полный архив свидетельств очевидцев войны на Донбассе. Наша цель ‒ 10 000 историй до конца этого года и 100 000 ‒ до конца 2025 года. В нашем музее каждая история имеет значение, каждый Мирный Донбасса важен", ‒ отметила член Наблюдательного совета Фонда Наталья Емченко.
Она напомнила, что в 2014 году был создан гуманитарный штаб "Поможем" Фонда Рината Ахметова, который оказал мирным жителям Донбасса беспрецедентную по своим масштабам помощь и спас 3,5 млн жизней.
Если вы житель Донбасса, расскажите свою историю нам, Музею "Голоса Мирных", а мы расскажем ее миру. Для этого перейдите по ссылке https://civilvoicesmuseum.org/ru/my-story и заполните небольшую анкету. Также вы можете обратиться по телефону горячей линии 0800509001 и попросить о психологической помощи. Ее оказывают специалисты, которые прошли обучение по курсу "Травма войны".
Если вы работаете с историями Мирных и заинтересованы в сотрудничестве с Фондом Рината Ахметова в рамках Недели Мирных и Музея "Голоса Мирных", напишите или позвоните нам.