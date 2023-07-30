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Андрющенко о безработице в оккупированном Мариуполе: По сути это современная форма рабства

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Под российской оккупацией Мариуполь находится с мая 2022 года
Под российской оккупацией Мариуполь находится с мая 2022 года
Фото: ЕРА

В оккупированном Россией Мариуполе Донецкой области местное население не берут ни на какие работы, то же самое происходит с прибывшими из РФ "узбеками". Об этом 29 июля заявил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в эфире национального телемарафона, запись опубликована ТСН.

"Мариупольцев перестали зимой брать на работу, связанную со строительством. В общем, на любую работу, которая есть в Мариуполе, за редким исключением, мариупольцев брать перестали. Всюду началась глобальная безработица, необходимость выживать выгнала людей на улицу", – сказал он.

Он отметил, что в одном из районов Мариуполя собирались жители и там с утра можно было нанять их на любую работу строительного характера.

"Следом за ними пришли вот эти вот граждане Российской Федерации, и, поскольку с ними Россия делает то же самое, что до этого делала с мариупольцами с точки зрения стимулирования безработицы, они вот таким образом вытеснили уже оттуда мариупольцев, и теперь каждое утро там с утра до вечера ты за 2,5 тыс. руб. (около 1 тыс. грн. – "ГОРДОН") можешь нанять себе человека на любую работу", – объяснил Андрющенко.

По его словам, "по сути это современная форма рабства оплаченная, грубо говоря, потому что с нормальным капитализмом это не имеет ничего общего".

Контекст:

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации.

В Мариуполе в начале августа оставалось около 130 тыс. человек. До полномасштабного вторжения в городе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.

22 июля 2023 года Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что у граждан Узбекистана, которые прибыли в Мариуполь для проведения строительных работ, изъяли паспорта и мобилизовали в состав оккупационных войск в качестве добровольцев.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, безработица, оккупация, Мариуполь, строительство, рабство, советник, Петр Андрющенко
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