Андрющенко о безработице в оккупированном Мариуполе: По сути это современная форма рабства

"Мариупольцев перестали зимой брать на работу, связанную со строительством. В общем, на любую работу, которая есть в Мариуполе, за редким исключением, мариупольцев брать перестали. Всюду началась глобальная безработица, необходимость выживать выгнала людей на улицу", – сказал он.

Он отметил, что в одном из районов Мариуполя собирались жители и там с утра можно было нанять их на любую работу строительного характера.

"Следом за ними пришли вот эти вот граждане Российской Федерации, и, поскольку с ними Россия делает то же самое, что до этого делала с мариупольцами с точки зрения стимулирования безработицы, они вот таким образом вытеснили уже оттуда мариупольцев, и теперь каждое утро там с утра до вечера ты за 2,5 тыс. руб. (около 1 тыс. грн. – "ГОРДОН") можешь нанять себе человека на любую работу", – объяснил Андрющенко.

По его словам, "по сути это современная форма рабства оплаченная, грубо говоря, потому что с нормальным капитализмом это не имеет ничего общего".