Оккупанты режут вагоны в Мариуполе и отправляют на переплавку в Донецк – Мариупольский горсовет

В горсовете отметили, что железная дорога была уничтожена во время блокады Мариуполя Фото: depositphotos.com

"Мариуполь сдают на металлолом. Сначала на него резали предприятия. Сейчас – железнодорожные вагоны, их отправляют в Донецк. Как заявил представитель одного из коммунальных предприятий города, "вагоны будем разрезать и отправлять в Донецк на переплавку", – говорится в сообщении.

В мэрии заявили, что оккупанты не могут возобновить нормальную работу ни одного из крупных предприятий города.

"Отсутствует и железнодорожное сообщение. Сама же железная дорога была уничтожена во время блокады города. Поэтому основа экономики – мародерство. Россияне уже вывезли из мариупольского порта металла на $25 млн. Им этого мало. Так что продолжают резать и вывозить все, что осталось", – добавили в пресс-службе.