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Оккупанты режут вагоны в Мариуполе и отправляют на переплавку в Донецк – Мариупольский горсовет

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В горсовете отметили, что железная дорога была уничтожена во время блокады Мариуполя
В горсовете отметили, что железная дорога была уничтожена во время блокады Мариуполя
Фото: depositphotos.com

Российские оккупанты режут вагоны, которые остались в захваченном Мариуполе Донецкой области, и отправляют на переплавку. Об этом сообщил Мариупольский горсовет 25 июля в Telegram.

"Мариуполь сдают на металлолом. Сначала на него резали предприятия. Сейчас – железнодорожные вагоны, их отправляют в Донецк. Как заявил представитель одного из коммунальных предприятий города, "вагоны будем разрезать и отправлять в Донецк на переплавку", – говорится в сообщении.

В мэрии заявили, что оккупанты не могут возобновить нормальную работу ни одного из крупных предприятий города.

"Отсутствует и железнодорожное сообщение. Сама же железная дорога была уничтожена во время блокады города. Поэтому основа экономики – мародерство. Россияне уже вывезли из мариупольского порта металла на $25 млн. Им этого мало. Так что продолжают резать и вывозить все, что осталось", – добавили в пресс-службе.

Контекст:

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации.

В Мариуполе в начале августа оставалось около 130 тыс. человек. До полномасштабного вторжения в городе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.

Через Мариуполь оккупанты регулярно перебрасывают технику и живую силу с территории РФ на донецкое и запорожское направления. В самом городе базируются мобилизованные россияне, в российских подразделениях процветает дезертирство, сообщал Андрющенко.

В январе 2023 года, по данным советника мэра, оккупанты завозили в город средства ПВО и живую силу, накопив до 30 тыс. оккупантов для наступления. В дальнейшем переброска техники и живой силы продолжилась. В июне в связи с активизацией боевых действий интенсивность переброски войск РФ через Мариуполь выросла. Кроме того, оккупанты начали рыть окопы на границе жилой застройки города.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: оккупация, Мариуполь, вагоны, война России против Украины, металлолом
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