ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Гордон после обстрела Одессы обратился к российским пропагандистам: Пусть у вас колени трясутся, падлы. Наши спецслужбы отловят всех. Все будете здесь в застенках сидеть

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Гордон: Больно ощущать, что в Одессу падают ракеты русские
Гордон: Больно ощущать, что в Одессу падают ракеты русские
Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

Оккупанты, пытаясь сорвать "зерновую сделку", бомбят Одессу, но украинские спецслужбы дадут ответ всем причастным к обстрелам, включая авторов российской пропаганды, уверен основатель издания "ГОРДОН" журналист Дмитрий Гордон. Об этом он заявил 23 июля во время стрима с телеведущим Василием Головановым.

Обсуждая российских пропагандистов, которые призывают уничтожать Киев, Одессу и другие украинские города, он обратил внимание на сбежавшего в РФ экс-нардепа, уроженца Одессы Игоря Маркова. 

"Вместе с [пропагандистом Владимиром] Соловьевым, я видел, стоит этот подонок Марков, мразь эта конченая, негодяй недоношенный, скотина. Его надо поймать обязательно и передать в руки правосудия. Это бывший депутат Верховной Рады, бандит бывший, криминал одесский. Это одессит. Это еврей из Одессы, подонок, негодяй. Как может одессит говорить: "Надо разрушить Одессу"? Что это за люди такие? Нелюди", – считает Гордон.

По его словам, "их всех отловить надо" и это непременно произойдет. 

"Их всех отловят, я уверен. Наши спецслужбы отловят их всех. Пусть у вас колени трясутся, падлы, которые стоят там в студиях и которые пишут ехидные посты в Telegram-каналах. Мы вас всех знаем, все "на карандаше". Все будете здесь в застенках сидеть. Будете тогда рассказывать, жопошники чертовы", – заявил Гордон.

Он отметил, что сейчас "русский мир" дотянулся уже до Одессы своими костлявыми пальцами и сеет смерть в Одессе".

"Это великий город Одесса, до которого дотянул свои кровавые лапы "русский мир". "Русский мир" не умеет созидать, "русский мир" только может разрушать. "Русский мир", который говорил, что идет освобождать Украину от нацистов, сначала пришел в русскоязычный Мариуполь и разрушил этот город, пришел в русскоязычный Харьков – и нанес много ущерба, много беды этому прекрасному городу, первой столице Украины... Это больно – видеть, как разрушаются старинные здания, памятники архитектуры. Это больно – ощущать, что в Одессу падают ракеты русские. Отвратительно... Что они объяснят своим оболваненным, обдолбанным зрителям на своих вонючих телевизионных помойках? Скажут, что Одесса полна бандеровцев? Нет, это невозможно сказать. "Одесса полна фашистов, нацистов"? Невозможно сказать. А чего ж вы, суки, бомбите Одессу? Вопрос. Вы там фашистов нашли, нацистов? Кого вы там нашли? Вы там нашли зерно в порту", – заявил он.

Гордон подчеркнул, что порт, который атакуют оккупанты, находится в центре Одессы.

"Пытаясь сорвать "зерновую сделку", вы бомбите этот великий город... То, что им нет оправдания, – это понятно. Но их надо уничтожать просто, мразь эту, мерзость эту. Мразь! В Одессу уже пойти, протянуть туда свои ракетные клещи. У меня слов нет", – сказал журналист.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

На этой неделе страна-агрессор Россия активизировала масштабные атаки на Одесскую область. В Одессе были повреждены объекты портовой инфраструктуры, жилые дома и торговые сети. Ударами по портам, а также терминалам оккупанты уничтожили десятки тысяч тонн зерна. 

В результате обстрелов региона с 18-го по 21 июля погибли и пострадали более 20 человек

В ночь на 23 июля произошел самый масштабный обстрел. По последним данным МВД, погиб один и пострадало 22 человека, из них четыре ребенка. Повреждены более 40 зданий, в том числе 25 памятников архитектуры.

Комментируя ракетный удар по Одессе, в минобороны страны-агрессора РФ заявили, что в городе якобы готовились "теракты" против России.

В оперативном командовании ВСУ "Юг" считают действия оккупантов шантажом, связанным с отказом РФ продлевать "зерновое соглашение" до выполнения ее условий.

Президент Украины Владимир Зеленский 20 июля отмечал, что мощностей украинской противовоздушной обороны не хватает, чтобы защитить все регионы. "Мы максимально активно работаем с партнерами ради дополнительных комплексов ПВО, которые могут дать спокойствие и безопасность и нашей Одессе, и всем другим городам", – сказал глава государства

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Дмитрий Гордон, Одесса, война, Мариуполь, обстрелы, нацисты, фашисты, война России против Украины, ракеты, архитектура, русский мир, зерно, Одесский порт
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Наслаждались благословениями воды и любви". 56-летняя Хайек снялась в мокром купальнике, сидя на руках у своего 61-летнего мужа
"Наслаждались благословениями воды и любви". 56-летняя Хайек снялась в мокром купальнике, сидя на руках у своего 61-летнего мужа
Галина ГРИШИНА
Саливанчук о браке с мужем-нардепом: Война повлияла на наши отношения. Раньше я на многие вещи не обращала внимания
Саливанчук о браке с мужем-нардепом: Война повлияла на наши отношения. Раньше я на многие вещи не обращала внимания
Галина ГРИШИНА
"Выглядит более взрослым, чем когда-либо". Принц Уильям с женой показали новое фото своего первенца – 10-летнего принца Джорджа
"Выглядит более взрослым, чем когда-либо". Принц Уильям с женой показали новое фото своего первенца – 10-летнего принца Джорджа
Галина ГРИШИНА
"Дима, ты всегда был интересен для меня во всем". Билык публично признались Коляденко в любви. Он отреагировал
"Дима, ты всегда был интересен для меня во всем". Билык публично признались Коляденко в любви. Он отреагировал
Галина ГРИШИНА
Ефросинина о Горбунове, который хочет снять сериал о Поворознюке за 33 млн грн из бюджета: Этот человек прекратил для меня свое существование
Ефросинина о Горбунове, который хочет снять сериал о Поворознюке за 33 млн грн из бюджета: Этот человек прекратил для меня свое существование
Галина ГРИШИНА
Посыпьте этим угли перед приготовлением шашлыка – и он никогда не сгорит. Кулинарный лайфхак от эксперта
Посыпьте этим угли перед приготовлением шашлыка – и он никогда не сгорит. Кулинарный лайфхак от эксперта
Галина ГРИШИНА
Если яблоки летом начинают гнить на дереве – срочно обработайте этим землю. Эксперты рассказали, как спасти урожай
Если яблоки летом начинают гнить на дереве – срочно обработайте этим землю. Эксперты рассказали, как спасти урожай
Галина ГРИШИНА
"Моя роспись превращает одежду в арт-объект". В Киеве прошла презентация одежды, созданной брендом Success вместе с художницей Третьяк. Фото
"Моя роспись превращает одежду в арт-объект". В Киеве прошла презентация одежды, созданной брендом Success вместе с художницей Третьяк. Фото
Галина ГРИШИНА
Кондратюк о своей жене: На грани брак не был ни разу, а недоразумения были, но такие, что искры летели
Кондратюк о своей жене: На грани брак не был ни разу, а недоразумения были, но такие, что искры летели
Галина ГРИШИНА
"Вырастить эту вкуснятину очень просто". Сделайте это в июле, чтобы осенью собирать с грядок раннюю капусту
"Вырастить эту вкуснятину очень просто". Сделайте это в июле, чтобы осенью собирать с грядок раннюю капусту
Группа Onuka выпустила свой четвертый альбом Room. Аудио
Группа Onuka выпустила свой четвертый альбом Room. Аудио
Галина ГРИШИНА
  Как приготовить куриное филе, чтобы оно получилось сочным. Кулинарный лайфхак
  Как приготовить куриное филе, чтобы оно получилось сочным. Кулинарный лайфхак
Галина ГРИШИНА
Дорофеева снялась в джинсовом лифе и брюках с прозрачными вставками от украинского бренда
Дорофеева снялась в джинсовом лифе и брюках с прозрачными вставками от украинского бренда
Галина ГРИШИНА
  Умер 96-летний исполнитель хита I Left My Heart in San Francisco Тони Беннетт
  Умер 96-летний исполнитель хита I Left My Heart in San Francisco Тони Беннетт
Галина ГРИШИНА
Не ешьте вечером эти продукты, чтобы под глазами не было мешков. Косметолог назвала самые частые причины появления этого недостатка
Не ешьте вечером эти продукты, чтобы под глазами не было мешков. Косметолог назвала самые частые причины появления этого недостатка
Галина ГРИШИНА
Денисенко снялась на турецком пляже в белом бикини. Фото
Денисенко снялась на турецком пляже в белом бикини. Фото
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Ефросинина о Горбунове, который хочет снять сериал о Поворознюке за 33 млн грн из бюджета: Этот человек прекратил для меня свое существование (187077)
2
Кондратюк о Козловском: Он должен деньги. Если моя жизнь закончится, я его прощу по факту окончания моей жизни. Думаю, он должен заплатить (154040)
3
Если яблоки летом начинают гнить на дереве – срочно обработайте этим землю. Эксперты рассказали, как спасти урожай (49238)
4
Дорофеева снялась в постели с согнутыми ногами. Фото (25605)
5
Дорофеева о своем новом браке: Мне повезло чувствовать то, что я сейчас чувствую в такие сложные времена (24530)
6
"Дима, ты всегда был интересен для меня во всем". Билык публично признались Коляденко в любви. Он отреагировал (24044)
7
Придерживайтесь этих правил – и ваше лицо сохранит молодость и красоту. Косметолог рассказала, как женщинам старше 45 лет ухаживать за кожей (19782)
8
"Выглядит более взрослым, чем когда-либо". Принц Уильям с женой показали новое фото своего первенца – 10-летнего принца Джорджа (16945)
 
 
 
 