Гордон после обстрела Одессы обратился к российским пропагандистам: Пусть у вас колени трясутся, падлы. Наши спецслужбы отловят всех. Все будете здесь в застенках сидеть

Обсуждая российских пропагандистов, которые призывают уничтожать Киев, Одессу и другие украинские города, он обратил внимание на сбежавшего в РФ экс-нардепа, уроженца Одессы Игоря Маркова.

"Вместе с [пропагандистом Владимиром] Соловьевым, я видел, стоит этот подонок Марков, мразь эта конченая, негодяй недоношенный, скотина. Его надо поймать обязательно и передать в руки правосудия. Это бывший депутат Верховной Рады, бандит бывший, криминал одесский. Это одессит. Это еврей из Одессы, подонок, негодяй. Как может одессит говорить: "Надо разрушить Одессу"? Что это за люди такие? Нелюди", – считает Гордон.

По его словам, "их всех отловить надо" и это непременно произойдет.

"Их всех отловят, я уверен. Наши спецслужбы отловят их всех. Пусть у вас колени трясутся, падлы, которые стоят там в студиях и которые пишут ехидные посты в Telegram-каналах. Мы вас всех знаем, все "на карандаше". Все будете здесь в застенках сидеть. Будете тогда рассказывать, жопошники чертовы", – заявил Гордон.

Он отметил, что сейчас "русский мир" дотянулся уже до Одессы своими костлявыми пальцами и сеет смерть в Одессе".

"Это великий город Одесса, до которого дотянул свои кровавые лапы "русский мир". "Русский мир" не умеет созидать, "русский мир" только может разрушать. "Русский мир", который говорил, что идет освобождать Украину от нацистов, сначала пришел в русскоязычный Мариуполь и разрушил этот город, пришел в русскоязычный Харьков – и нанес много ущерба, много беды этому прекрасному городу, первой столице Украины... Это больно – видеть, как разрушаются старинные здания, памятники архитектуры. Это больно – ощущать, что в Одессу падают ракеты русские. Отвратительно... Что они объяснят своим оболваненным, обдолбанным зрителям на своих вонючих телевизионных помойках? Скажут, что Одесса полна бандеровцев? Нет, это невозможно сказать. "Одесса полна фашистов, нацистов"? Невозможно сказать. А чего ж вы, суки, бомбите Одессу? Вопрос. Вы там фашистов нашли, нацистов? Кого вы там нашли? Вы там нашли зерно в порту", – заявил он.

Гордон подчеркнул, что порт, который атакуют оккупанты, находится в центре Одессы.

"Пытаясь сорвать "зерновую сделку", вы бомбите этот великий город... То, что им нет оправдания, – это понятно. Но их надо уничтожать просто, мразь эту, мерзость эту. Мразь! В Одессу уже пойти, протянуть туда свои ракетные клещи. У меня слов нет", – сказал журналист.

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