Болгария и Словения разрешили въезд украинцам без самоизоляции, но с негативным тестом на COVID-19

Для въезда в Болгарию гражданам Украины нужен будет негативный тест на коронавирус, сделанный не более, чем за 72 часа до пересечения границы. а для въезда в Словению – не более, чем за 48 часов.

Правительства Болгарии и Словении разрешили въезд гражданам третьих стран, в том числе Украины, без самоизоляции, но с негативным результатом ПЦР-тестирования на коронавирус.

"С 1 октября разрешается въезд в Словению без прохождения 10-дневного карантина гражданам из третьих стран (в том числе Украины) при наличии отрицательного результата теста на COVID-19 (не позднее чем за 48 часов)", – сообщило посольство Украины в Словении.

Тест должен быть сделан в медучреждениях в странах ЕС, Шенгенской зоны, Словении или в тех, которые Институт микробиологии и иммунологии Словении и Национальная лаборатория Словении по охране здоровья признали надежными и которые включены в перечень национальной лаборатории страны.

Правила въезда для украинцев обновила также Болгария, проинформировало посольство Украины в этой стране.

"С 1 октября по 30 ноября 2020 года гражданам Украины разрешено въезжать на территорию Республики Болгария при наличии справки, показывающей отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР, который должен быть сделан за 72 часа до пересечения границы", – говорится в сообщении.

В документе должны быть указаны личные данные согласно загранпаспорту, данные о лаборатории, которая проводила тестирование, прописанные латиницей метод тестирования и результат.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирус подтвержден у более 34 млн человек. Более 1 млн заболевших умерли, 23,7 млн выздоровело. В Болгарии подтверждено 20,8 тыс. случаев, умерло 825 человек, 14,6 тыс. выздоровело. В Словении заболело 5865 человек, умерло 152 пациента, 3906 излечилось.

В Украине коронавирусом заразилось 213 тыс. человек, 4193 умерло, 94 443 выздоровело.