Бойцы на авдеевском направлении получат 10 модульных укрытий от "Метинвеста"

"Два укрытия уже работают с нами на авдеевском направлении. Еще три мы получили сегодня и сразу будем их устанавливать. Также мы знаем, что "Метинвест" производит для нашей бригады еще шесть штук. Это не закроет весь участок фронта, который мы держим на авдеевском направлении, но защитит наших ребят и поможет им справиться с боевыми задачами", – рассказал боец ВСУ Анатолий Зинченко.

Модульные укрытия производят сотрудники из разных предприятий компании, конструкции собирают из волнистой стали по усовершенствованному проекту, учитывая нужды военных, отметили в пресс-службе. При этом укрытие легко разбирается для транспортировки и перемещения на другие позиции.

"Наши солдаты очень довольны. Во-первых, каждый такой блиндаж ускоряет строительство укрытий в полевых условиях. Во-вторых, такое сооружение очень надежно, оно выдерживает даже снаряды калибра 155 мм. В-третьих, бойцам внутри удобно. Одновременно там может разместиться до 30 человек", – отмечает Зинченко.

Модульные укрытия многофункциональны: внутри есть деревянные кровати, а подъемный пол можно использовать как хранилище. Каждое сооружение оборудовано специальными отсеками для хранения стратегических вещей и военной амуниции. Для обогрева устанавливают печки-буржуйки.

"Мы передаем одной из бригад, которые держат оборону вокруг города Авдеевка, мобильные блиндажи, чтобы обеспечить максимально надежную защиту от прилетов и обстрелов вражеской артиллерии. Блиндажи будут должным образом прикрыты и оборудованы, чтобы у наших воинов был максимальный комфорт и защита во время отдыха и каких-то бытовых дел на линии столкновения", – рассказал операционный директор группы "Метинвест" Александр Мироненко.