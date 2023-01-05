ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Бойцы на авдеевском направлении получат 10 модульных укрытий от "Метинвеста"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Укрытие легко разбирается для транспортировки и перемещения на другие позиции
Укрытие легко разбирается для транспортировки и перемещения на другие позиции
Фото: metinvest.media

Бригада, отражающая постоянные атаки врага на авдеевском направлении, получила специальные мобильные укрытия от группы "Метинвест" Рината Ахметова. В этот раз военным приехали три блиндажа, еще шесть компания изготовит в ближайшее время. Помощь бойцам оказывается в рамках милитарной инициативы "Стальной фронт", которую основал бизнесмен Ахметов, сообщили в компании.

"Два укрытия уже работают с нами на авдеевском направлении. Еще три мы получили сегодня и сразу будем их устанавливать. Также мы знаем, что "Метинвест" производит для нашей бригады еще шесть штук. Это не закроет весь участок фронта, который мы держим на авдеевском направлении, но защитит наших ребят и поможет им справиться с боевыми задачами", – рассказал боец ВСУ Анатолий Зинченко.

Модульные укрытия производят сотрудники из разных предприятий компании, конструкции собирают из волнистой стали по усовершенствованному проекту, учитывая нужды военных, отметили в пресс-службе. При этом укрытие легко разбирается для транспортировки и перемещения на другие позиции.

"Наши солдаты очень довольны. Во-первых, каждый такой блиндаж ускоряет строительство укрытий в полевых условиях. Во-вторых, такое сооружение очень надежно, оно выдерживает даже снаряды калибра 155 мм. В-третьих, бойцам внутри удобно. Одновременно там может разместиться до 30 человек", – отмечает Зинченко.

Модульные укрытия многофункциональны: внутри есть деревянные кровати, а подъемный пол можно использовать как хранилище. Каждое сооружение оборудовано специальными отсеками для хранения стратегических вещей и военной амуниции. Для обогрева устанавливают печки-буржуйки.

"Мы передаем одной из бригад, которые держат оборону вокруг города Авдеевка, мобильные блиндажи, чтобы обеспечить максимально надежную защиту от прилетов и обстрелов вражеской артиллерии. Блиндажи будут должным образом прикрыты и оборудованы, чтобы у наших воинов был максимальный комфорт и защита во время отдыха и каких-то бытовых дел на линии столкновения", – рассказал операционный директор группы "Метинвест" Александр Мироненко.

Контекст:

Предприятия СКМ переведены на военный режим работы, они обеспечивают ВСУ и силы обороны броней, бронежилетами и инженерными сооружениями из стали. Также предприятия Ахметова в рамках его инициативы "Стальной фронт" закупают для нужд военных дроны, тепловизоры, рации и прочее оборудование. Также "Метинвест" приступил к изготовлению специальных бронированных щитов, которые способны защитить пулеметчиков и операторов другого крупнокалиберного оружия от поражения стрелковыми боеприпасами и обломками.

Теги: Ринат Ахметов, бизнес, Метинвест, оборона, помощь, Авдеевка, ВСУ, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Бывший жених Лопес показал, как впервые убирает снег перед своим домом
Бывший жених Лопес показал, как впервые убирает снег перед своим домом
"Уже приготовили". Украинские защитники показали гроб Путина. Фото
"Уже приготовили". Украинские защитники показали гроб Путина. Фото
Данилов: Я если и постарел, то только потому, что у меня нет возможности вживую общаться с моими внуками. Это моя боль
Данилов: Я если и постарел, то только потому, что у меня нет возможности вживую общаться с моими внуками. Это моя боль
Арестович высказался об источниках своих доходов, опубликовав мем с котом, которому дают российские рубли за то, что он "такой красивый"
Арестович высказался об источниках своих доходов, опубликовав мем с котом, которому дают российские рубли за то, что он "такой красивый"
"С ума сходят даже те, у которых умом и не пахло". Мозговая высказалась о происходящем
"С ума сходят даже те, у которых умом и не пахло". Мозговая высказалась о происходящем
Никитюк в лосинах с кружевными вставками развела ноги для селфи
Никитюк в лосинах с кружевными вставками развела ноги для селфи
"Назвал Меган неприветливой, грубой и резкой". Принц Гарри в мемуарах рассказал, как принц Уильям напал на него и повалил на пол – СМИ
"Назвал Меган неприветливой, грубой и резкой". Принц Гарри в мемуарах рассказал, как принц Уильям напал на него и повалил на пол – СМИ
Спирс станцевала в спущенных шортах и поднесла горящую зажигалку к языку. Видео
Спирс станцевала в спущенных шортах и поднесла горящую зажигалку к языку. Видео
"Вылитый папа", "Сладчайший". Кардашян показала сына от бывшего мужа
"Вылитый папа", "Сладчайший". Кардашян показала сына от бывшего мужа
"Прикольный купальник, особенно трусики". Лебедь показала свой "лыжный купальник"
"Прикольный купальник, особенно трусики". Лебедь показала свой "лыжный купальник"
Умерла участница шоу "Голос країни"
Умерла участница шоу "Голос країни"
"Не получается питаться правильно во время стресса". Димопулос рассказала, сколько килограммов набрала
"Не получается питаться правильно во время стресса". Димопулос рассказала, сколько килограммов набрала
"Взгляд кота – прямо в душу". Сопонару снялась с котом из Мариуполя, которого приютила после начала войны
"Взгляд кота – прямо в душу". Сопонару снялась с котом из Мариуполя, которого приютила после начала войны
"Марк, ну ты что? Кончай заниматься вредительством". Анатолич обратился к Цукербергу после блокировки его поста о российских звездах
"Марк, ну ты что? Кончай заниматься вредительством". Анатолич обратился к Цукербергу после блокировки его поста о российских звездах
"Так романтично", "Берегите магию между вами". 57-летний Павлик станцевал с 28-летней женой на руках. Видео
"Так романтично", "Берегите магию между вами". 57-летний Павлик станцевал с 28-летней женой на руках. Видео
"Очень красивый момент". Мишина позировала перед камерой, выставив ноги к объективу
"Очень красивый момент". Мишина позировала перед камерой, выставив ноги к объективу
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Полет в космос дал побочный эффект". В сети обсуждают просьбу Терешковой признать Зеленского антихристом (386333)
2
Бех-Романчук засветила в сети бюст. Муж отреагировал (154937)
3
42-летний защитник "Азовстали" Дианов: Очень много женщин ухаживает. И самое главное – начали ухаживать старые знакомые (124253)
4
"Такого даже при брежневском маразме не было". Пропагандистский канал в РФ в первый день нового года показывал старые записи с Михалковым (115574)
5
"Сам виноват, что мы расстались. Я гулящий был". Защитник "Азовстали" Дианов назвал себя однолюбом и рассказал о разводе с женой (98577)
6
Дианов о дочери: Мы очень бедные были. Проходим мимо магазина с игрушками – смотрю, она что-то хочет, но ничего не просила (98071)
7
Валерий Меладзе после угроз лишить его гражданства РФ публично оправдался за слова "Героям слава!" (96458)
8
"Надя беременна?", "У вас будет ребенок". В сети обсуждают заявление нового бойфренда Дорофеевой (77885)
 
 
 
 