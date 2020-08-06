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Черногория разрешила украинцам въезд без ограничений

Черногория включила Украину в свою зеленую зону, сообщает посольство Украины в Монтенегро.

4 августа в украинском консульстве выразили возмущение открытием границ для граждан России властями Черногории
4 августа в украинском консульстве выразили возмущение открытием границ для граждан России властями Черногории
Фото: depositphotos.com

Черногория разрешила украинцам въезжать в страну без дополнительных ограничений, связанных с пандемией COVID-19. Об этом 6 августа сообщает посольство Украины в Монтенегро в Facebook.

"Дипломатическая победа. Черногория включила Украину в свою зеленую зону и разрешила въезд украинцам без ограничений. Спасибо нашим черногорским друзьям и партнерам за доверие и сотрудничество", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/ukrainian.embassy.me/posts/3689953261034028

4 августа консул посольства Украины в Черногории Михаил Шматов выразил возмущение открытием границ для граждан России властями Черногории. Дипломат тогда жаловался, что "Украина, которая с начала лета обеспечивает Черногорию наибольшим количеством туристов, имея сейчас 13–14 авиабортов в неделю, находится в ограниченных правах".

Из-за распространения коронавирусной инфекции ряд стран мира, в том числе Украина, приостанавливали международное авиасообщение.

В связи с улучшением эпидемической ситуации с 11 мая в Украине началось смягчение карантина. С 5 июня возобновилось внутреннее авиасообщение, а 15 июня начаты международные рейсы.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

5 августа в Украине были установлены антирекорды и по числу выявлений COVID-19 за сутки (1318), и по количеству умерших за 24 часа (31). Всего в стране количество заражений коронавирусной инфекцией достигло 76 808, скончались 1788 человек.

Теги: Украина, Черногория, карантин, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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