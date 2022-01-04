Cвященник УПЦ Московского патриархата ответил на обвинения в изнасиловании аспиранта из Франции

Ахилла утверждает, что Имбер сам напросился к нему переночевать Скриншот: ТСН / Youtube

Священник, который служит в монастыре в честь иконы Божией Матери "Киево-Братская", утверждает, что узнал о скандале из Интернета и считает это безосновательным.

"Я считаю, что это подстава чистой воды. Полиция занимается этим и я тоже не буду сидеть и ждать, раз звучат такие обвинения", - заявил он.

Священнослужитель подтверждает версию встречи и общения с французским аспирантом, кроме застолья.

"Мы пробовали калину и малину, а это не запрещается. У нас не было застолья: был борщ, пельмени рыбные", – отметил Ахилла.

По его словам, француз сам напросился к нему переночевать, ему дали пижаму и уложили спать на отдельную кровать. После этого, говорит священник, поведение молодого человека изменилось.

"Я даже заподозрил, что он принял какие-то лекарства или что-то такое, потому что у него резко изменилось поведение. Когда я его выпроваживал, он агрессивно себя начал вести", – сообщил архимандрит.

Шахтарин опровергает обвинения в попытке изнасилования, также он не верит в то, что Имбер болен COVID-19.

"Не было об изнасиловании ничего, [Имбер] заявлял о домогательствах. Когда он уезжал и вызвал такси, этот театр закончился", – добавил священник.

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Видео: ТСН / Youtube