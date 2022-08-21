Директор Liko-School Кухаревская: Многие киевляне вывезли детей за границу, но приехали другие семьи – из Харькова, Мариуполя, Одессы

"У нас было 700 детей. Сейчас ситуация поменялась, потому что многие родители вывезли своих детей за границу, и я их понимаю. Приехали другие семьи – из Харькова, Мариуполя, Одессы. Мы открываемся. У нас будет всего 200 детей, но я думаю, что это успех – в такое время набрать столько детей в частную школу", – рассказала Кухаревская.

Из-за сокращения числа учеников, отметила она, пришлось сократить численность педагогов.

"Небольшая часть наших преподавателей выехала. Кто-то сейчас возвращается. Какое-то количество учителей пришлось уволить – это очень больно. Потому что я собирала специалистов по всей Украине. Но с этими людьми мы договорились, что, как только ситуация наладится, они вернутся", – сказала собеседница.

По ее словам, очень важно, чтобы сейчас Министерство образования проявляло гибкость и давало больше свободы директорам школ в управлении учебным заведением.

"Если честно, хотелось бы больше поддержки от министерства, но не в плане нормативных актов. В основном это мешает нам работать. А хотелось бы больше доверия директорам школ. Только директор в каждом отдельном городе может понимать, как ему работать, сколько человек у него помещается в подвале. Сегодня, например, в некоторых госшколах учится по тысяче детей, а подвал рассчитан только на 100. И как обеспечивать безопасность? Только директор может принять решение, кто идет в школу, кто занимается онлайн. Все должно быть очень гибко теперь", – подчеркнула Кухаревская.

Директор Liko-School Кухаревская: К новому учебному году мы готовим подвал и думаем, как при воздушной тревоге продолжать обучение. Читайте полную версию интервью