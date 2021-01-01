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До марта 2022 года в Украине планируют вакцинировать от коронавируса 23 млн человек – Ляшко

Вакцина от коронавирусной инфекции для жителей Украины будет бесплатной, а вакцинация – добровольной. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией
11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией
Фото: EPA

Минздрав Украины планирует к марту 2022 года вакцинировать от коронавируса 23 млн  жителей страны, для этого понадобится 46 млн доз вакцины. Об этом замминистра здравоохранения Украины, главный санитарный врач Виктор Ляшко сказал в интервью "Фактам", которое опубликовано 31 декабря.

"Будут разные механизмы поставки и разные механизмы закупки. Не нужно разгонять никакие фейки. Вакцину доставят при температуре минус 80 градусов, затем перевезут в термоконтейнерах с сухим льдом на национальный склад. Он уже определен", – подчеркнул Ляшко.

По его словам, этого склада достаточно для Украины. Он оборудован холодильными камерами объемом 20 кубометров.

"Вакцинация предусматривает пять этапов, у каждого две фазы, поскольку требуется двукратное введение вакцины – через 25 дней нужно сделать прививку еще раз. Вакцина будет для населения бесплатной, вакцинация – добровольной, никто никого не будет заставлять. Но мы призываем это сделать, поскольку это шанс остановить распространение коронавирусной инфекции. Мы завезем на рынок Украины безопасную и качественную вакцину", – отметил главный санврач.

По информации Ляшко, вакцина в Украину будет поступать партиями, это общемировая практика.

"Даже если завезти огромное количество, все равно одномоментно невозможно провакцинировать медицинских работников, которые потом будут вакцинировать людей. Это нереально. Поэтому предусмотрены вакцинальные сессии", – сказал он.

Ляшко назвал вакцины компаний BioNTech/Pfizer и Moderna.

Ляшко сообщал, что Украина в рамках глобальной инициативы COVAX рассчитывает бесплатно получить 8 млн доз вакцины, их хватит для вакцинации 4 млн человек (прививку одному человеку делают дважды). Позже он говорил, что Украина может получить дополнительно еще 8 млн доз. О том, что Украина получит 16 млн доз вакцины, 29 декабря заявлял министр Кабмина Олег Немчинов.

По словам министра здравоохранения Украины Максима Степанова, ведомство также ведет переговоры о закупке вакцины с тремя американскими и одной китайской компанией. Министр попросил временного поверенного в делах США в Киеве Кристину Квин, чтобы США рассмотрели Украину как приоритетного кандидата на получение вакцины в режиме тестирования и использования в чрезвычайных ситуациях. В рамках этой инициативы Киев рассчитывает получить 6 млн доз вакцины, отмечал он.

И.о. главы Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Игорь Кузин сообщил, что начать вакцинацию в Украине планируют 1 марта 2021 года. По словам Степанова, цель министерства – чтобы вакцинация началась "хотя бы с февраля".

Первая партия вакцины против коронавируса по программе COVAX поступит в Украину в марте 2021 года и составит 1,2 млн доз, сообщили в Минздраве. 

31 декабря Министерство здравоохранения Украины сообщило о покупке первой партии вакцины против коронавируса на сумму 964 млн грн. Речь идет о китайской вакцине от COVID-19 компании Sinovac Biotech. 700  тыс. доз вакцины, по словам президента Владимира Зеленского, Украина получит зимой 2021 года.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: Украина, Министерство здравоохранения, вакцинация, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, Виктор Ляшко, пандемия, коронавирус
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