ДТЭК расширил географию инициативы по социальной адаптации детей переселенцев

В городе Ладыжин Клуб предпринимателей совместно с городским советом, Агентством местного экономического развития и при финансовой поддержке "ДТЭК Энерго" начинает проект "Детская улыбка".

Цель инициативы – социальная адаптация детей переселенцев, помощь им в поиске новых друзей. В ее рамках будут проводиться разнообразные творческие мастерские, занятия по аппликации, рисованию, росписи писанок, учебные лекции и так далее. К проведению занятий будут привлечены профессиональные педагоги. Сегодня уже прошло первое мероприятие. Ожидается, что в проекте примут участие около 300 детей переселенцев.

В "ДТЭК Энерго" также поддержали инициативу по адаптации детей переселенцев в городе Бурштын Ивано-Франковской области, там планируется привлечь в проект 1600 детей.