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ДТЭК расширил географию инициативы по социальной адаптации детей переселенцев

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Цель инициативы социальная адаптация детей переселенцев, помощь им в поиске новых друзей
Цель инициативы – социальная адаптация детей переселенцев, помощь им в поиске новых друзей
Фото: uz.gov.ua

Компания "ДТЭК Энерго" расширила географию социального проекта по адаптации детей переселенцев, которые вынуждены покинуть свои дома из-за войны. Теперь ее возможностями могут воспользоваться дети не только в Ивано-Франковской, но и в Винницкой области. Об этом сообщает издание "Сегодня" со ссылкой на данные компании.

В городе Ладыжин Клуб предпринимателей совместно с городским советом, Агентством местного экономического развития и при финансовой поддержке "ДТЭК Энерго" начинает проект "Детская улыбка".

Цель инициативы – социальная адаптация детей переселенцев, помощь им в поиске новых друзей. В ее рамках будут проводиться разнообразные творческие мастерские, занятия по аппликации, рисованию, росписи писанок, учебные лекции и так далее. К проведению занятий будут привлечены профессиональные педагоги. Сегодня уже прошло первое мероприятие. Ожидается, что в проекте примут участие около 300 детей переселенцев.

В "ДТЭК Энерго" также поддержали инициативу по адаптации детей переселенцев в городе Бурштын Ивано-Франковской области, там планируется привлечь в проект 1600 детей.

Теги: Ивано-Франковск, Винница, ДТЭК, помощь, переселенцы, дети
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