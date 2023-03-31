Facebook скрыл фото адвоката Найема, потерявшего глаз на войне, из-за "сцены насилия и жестокости"

"Блюр" на фотографии Найема соцсеть поставила на основании того, что она содержит "сцены насилия или жестокости" Фото: Masi Nayyem / Facebook

"Блюр" на фотографии соцсеть поставила на основании того, что она содержит "сцены насилия или жестокости".

"Разместил на Facebook-странице новость с комментарием Маси Найема относительно намерений "1+1" снимать ток-шоу с изнасилованной девушкой из Закарпатья. Когда пост набрал много реакций и распространений, соцсеть скрыла фото Маси на плашке новости, потому что оно "содержит сцены насилия или жестокости", – рассказал редактор социальных сетей ZMINA Сергей Кочмарский.

Как пояснил медиаэксперт, заместитель директора ЦЕДЕМ Игорь Розкладай, в этом случае, скорее всего, сработала автоматика по изображениям сцен насилия и жестокости.

Он добавил, что в Facebook есть правило, которое вообще запрещает публикацию изображений, подпадающих под эту категорию. Однако в контексте российско-украинской войны определенное количество таких фотографий разрешается, но с размытием.

Но с фото Маси Найема ситуация другая, потому что это изображение человека, каким он есть, уточнил эксперт.

"То есть это не изображение поражения в результате какого-то конкретного действия прямо сейчас. Человек так ходит каждый день. Я подал жалобу, потому что сейчас это будет касаться, к сожалению, многих ветеранов, которые имеют определенные повреждения: потерю конечностей, шрамы на лице и т.д.", – рассказал Розкладай.

После жалобы, отправленной редакцией и медиаэкспертом Розкладаем, размывание с фото сняли.