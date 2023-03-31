Facebook скрыл фото адвоката Найема, потерявшего глаз на войне, из-за "сцены насилия и жестокости"

"Блюр" на фотографии соцсеть поставила на основании того, что она содержит "сцены насилия или жестокости".
"Разместил на Facebook-странице новость с комментарием Маси Найема относительно намерений "1+1" снимать ток-шоу с изнасилованной девушкой из Закарпатья. Когда пост набрал много реакций и распространений, соцсеть скрыла фото Маси на плашке новости, потому что оно "содержит сцены насилия или жестокости", – рассказал редактор социальных сетей ZMINA Сергей Кочмарский.
Как пояснил медиаэксперт, заместитель директора ЦЕДЕМ Игорь Розкладай, в этом случае, скорее всего, сработала автоматика по изображениям сцен насилия и жестокости.
Он добавил, что в Facebook есть правило, которое вообще запрещает публикацию изображений, подпадающих под эту категорию. Однако в контексте российско-украинской войны определенное количество таких фотографий разрешается, но с размытием.
Но с фото Маси Найема ситуация другая, потому что это изображение человека, каким он есть, уточнил эксперт.
"То есть это не изображение поражения в результате какого-то конкретного действия прямо сейчас. Человек так ходит каждый день. Я подал жалобу, потому что сейчас это будет касаться, к сожалению, многих ветеранов, которые имеют определенные повреждения: потерю конечностей, шрамы на лице и т.д.", – рассказал Розкладай.
После жалобы, отправленной редакцией и медиаэкспертом Розкладаем, размывание с фото сняли.
Маси Найем родился в Афганистане в 1984 году. Он – основатель юридической компании "Миллер", адвокат, защищал, в частности, активиста Сергея Стерненко, пострадавших в резонансном ДТП в Харькове с участием подростка за рулем Infiniti, представлял интересы свидетелей в деле об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк.
Он также является ветераном АТО на Донбассе. После полномасштабного нападения РФ на Украину снова пошел на фронт – 17 апреля 2022 года Найем сообщил, что "опять в рядах ВСУ".
5 июня стало известно, что Найем получил тяжелое ранение головы и глаза и был в коме. 6 июня он перенес операцию и пришел в себя. "Одного глаза у меня никогда не будет. Другим вижу плохо", – написал Найем вечером в тот же день. Он провел в больнице почти три месяца и был выписан в конце августа.