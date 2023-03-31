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Facebook скрыл фото адвоката Найема, потерявшего глаз на войне, из-за "сцены насилия и жестокости"

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"Блюр" на фотографии Найема соцсеть поставила на основании того, что она содержит "сцены насилия или жестокости"
"Блюр" на фотографии Найема соцсеть поставила на основании того, что она содержит "сцены насилия или жестокости"
Фото: Masi Nayyem / Facebook

Соцсеть Facebook скрыла фото украинского адвоката Маси Найема, который потерял глаз на войне, отметили в публикации издания ZMINA. В новости говорилось о том, что адвокаты потерпевшей по делу об изнасиловании 14-летней девочки на Закарпатье фактически сорвали съемки передачи "Говорит Украина" на студии "1+1" с участием семьи потерпевшей и ее самой.

"Блюр" на фотографии соцсеть поставила на основании того, что она содержит "сцены насилия или жестокости".

"Разместил на Facebook-странице новость с комментарием Маси Найема относительно намерений "1+1" снимать ток-шоу с изнасилованной девушкой из Закарпатья. Когда пост набрал много реакций и распространений, соцсеть скрыла фото Маси на плашке новости, потому что оно "содержит сцены насилия или жестокости", – рассказал редактор социальных сетей ZMINA Сергей Кочмарский.

Как пояснил медиаэксперт, заместитель директора ЦЕДЕМ Игорь Розкладай, в этом случае, скорее всего, сработала автоматика по изображениям сцен насилия и жестокости.

Он добавил, что в Facebook есть правило, которое вообще запрещает публикацию изображений, подпадающих под эту категорию. Однако в контексте российско-украинской войны определенное количество таких фотографий разрешается, но с размытием.

Но с фото Маси Найема ситуация другая, потому что это изображение человека, каким он есть, уточнил эксперт.

"То есть это не изображение поражения в результате какого-то конкретного действия прямо сейчас. Человек так ходит каждый день. Я подал жалобу, потому что сейчас это будет касаться, к сожалению, многих ветеранов, которые имеют определенные повреждения: потерю конечностей, шрамы на лице и т.д.", – рассказал Розкладай.

После жалобы, отправленной редакцией и медиаэкспертом Розкладаем, размывание с фото сняли.

https://www.facebook.com/zmina.ua/posts/pfbid0QChmaVPBeH1BzWQFke8sLTejKmsjbnVHB6ukWE6jkbaCs5D1saAiTC3ovA8Jxvkyl

Контекст:

Маси Найем родился в Афганистане в 1984 году. Он – основатель юридической компании "Миллер", адвокат, защищал, в частности, активиста Сергея Стерненко, пострадавших в резонансном ДТП в Харькове с участием подростка за рулем Infiniti, представлял интересы свидетелей в деле об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

Он также является ветераном АТО на Донбассе. После полномасштабного нападения РФ на Украину снова пошел на фронт – 17 апреля 2022 года Найем сообщил, что "опять в рядах ВСУ".

5 июня стало известно, что Найем получил тяжелое ранение головы и глаза и был в коме. 6 июня он перенес операцию и пришел в себя. "Одного глаза у меня никогда не будет. Другим вижу плохо", – написал Найем вечером в тот же день. Он провел в больнице почти три месяца и был выписан в конце августа.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Facebook, соцсети, ВСУ, война России против Украины, Маси Найем, фото, Игорь Розкладай, жалоба, соцсеть
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