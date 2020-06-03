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Фонд Новинского передал николаевской больнице два ИВЛ и защиту для врачей

Ситуация в Николаеве стабилизируется, но помощь повысит возможности медиков справиться с новыми вызовами, отметил глава Фонда нардепа Вадима Новинского, директор входящей в "Смарт-Холдинг" компании "Наваль Логистик" Александр Юрков.

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Помощь получила Николаевская городская больница №1
Помощь получила Николаевская городская больница №1
Фото: apostrophe.uа

Фонд нардепа Вадима Новинского "В честь Покрова пресвятой Богородицы" передал Николаевской городской больнице №1 два аппарата искусственной вентиляции легких производства General Electric, 1000 комплектов костюмов биозащиты и 1000 защитных экранов для медиков, пишет "Апостроф" со ссылкой на пресс-службу фонда.

"Очень важно обеспечить всех медиков средствами защиты, поскольку они находятся на передовой борьбы с коронавирусом. Спасибо фонду и "Смарт-Холдингу" за помощь. Благодаря ей город занимает достойные позиции в медицинской сфере среди других городов Украины", – сказал мэр Николаева Александр Сенкевич.

"Фонд и бизнесы "Смарт-Холдинга" были среди первых, кто откликнулся на призыв властей оказать помощь в борьбе с эпидемией. Мы концентрировали усилия на обеспечении врачей средствами защиты, а медучреждений – тест-системами и оборудованием для критических случаев. Николаев, как один из регионов присутствия нашего бизнеса, был в фокусе нашего внимания. Хотя ситуация в городе стабилизируется, помощь повысит возможности медиков справиться с новыми вызовами", – отметил глава фонда, директор входящей в "Смарт-Холдинг" компании "Наваль Логистик" (Naval Logistic, Николаев) Александр Юрков.

Общая сумма, выделенная Новинским на борьбу с коронавирусом, превысила 100 млн грн.

На утро 3 июня в Украине подтверждено в общей сложности 24 823 случая COVID-19. Умерло 735 человек, вылечилось 10 440.

Теги: Вадим Новинский, Смарт-Холдинг, Александр Сенкевич, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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