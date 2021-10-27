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Фонд Рината Ахметова объявил победителей творческого конкурса эссе "Один день"

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В финал конкурса вышли 150 лучших работ
В финал конкурса вышли 150 лучших работ
Фото: akhmetovfoundation.org

За время проведения творческого конкурса эссе "Один день" Фонд Рината Ахметова получил 1842 оригинальные конкурсные работы. Участниками проекта стали учащиеся 9–11-х классов из разных уголков Донецкой, Луганской, Запорожской и Харьковской областей. По результатам конкурса жюри определило имена 24 победителей.

"Творческий конкурс проводился в рамках Меморандума о сотрудничестве между Фондом Рината Ахметова и Институтом модернизации содержания образования Министерства образования и науки Украины. Лучшие работы конкурсантов будут размещены на портале Музея "Голоса Мирных", а победители вскоре получат замечательные призы от Фонда: ноутбуки, мобильные телефоны и наборы видеоблогера. Также ценные призы предусмотрены для учителей, воспитанники которых займут наивысшие места", – рассказала главный директор программ Фонда Рината Ахметова Ирина Блажан.

В финал конкурса вышли 150 лучших работ. После детального оценивания эссе каждого финалиста жюри огласило результаты. Призовые места распределились следующим образом:

1-е место:

  1. Горемыкин Илья, поселок Лисичанский (Луганская область).
  2. Драгун Антонина, Лисичанская специализированная школа №27 (Луганская область).
  3. Севастьянов Давид, Политехнический лицей-школа, Угледар (Донецкая область). 
  4. Шинкарева Катерина, Кондрашевский лицей, село Великая Шапковка (Харьковская область).

2-е место:

  1. Кононенко Анастасия, опорная школа №13, Лисичанск (Луганская область).
  2. Манойло София, специализированная школа №3 с углубленным изучением отдельных предметов, Мариуполь (Донецкая область).
  3. Мигаль Анна, Мариупольская школа №34 (Донецкая область).
  4. Кравченко Алина, село Золотаревка (Луганская область).
  5. Саенко Лилия, Шандрыголовская школа (Донецкая область).
  6. Турченко София, Запорожская специализированная школа-интернат "Січовий колегіум" (Запорожская область).
  7. Сухобрус Вадим, Запорожский УПК №67 (Запорожская область).
  8. Жургур Дмитрий, Харьковский УПК гимназия-школа №24 (Харьковская область).

3-е место:

  1. Попелюзная Катерина, Авдеевская опорная школа №2 (Донецкая область).
  2. Бидюк Елизавета, Мелитопольский лицей-интернат (Запорожская область).
  3. Воронкова Алла, Селидовская общеобразовательная гимназия (Донецкая область).
  4. Лавренова Анастасия, опорная школа, Красногоровка (Донецкая область).
  5. Нелипа Владислав, Марьинская опорная школа №1 (Донецкая область).
  6. Резник Александр, Харьковский лицей №141 (Харьковская область).
  7. Селекенова Ангелина, специализированная школа с углубленным изучением отдельных предметов №4, Мариуполь (Донецкая область).
  8. Тараненко Данило, Славянский педагогический лицей (Донецкая область).
  9. Подолянюк Амина, Песочинский лицей "Мобиль" (Харьковская область).
  10. Мазитова Дарья, Высочанский лицей №2 (Харьковская область).
  11. Ушканец Данило, опорная школа, Красногоровка (Донецкая область).
  12. Попова Валерия, Люцернянский УПК Михайловского сельсовета (Запорожская область).
Фото: akhmetovfoundation.org
Фото: akhmetovfoundation.org

"Это не просто работы, это человеческие судьбы, жизни, истории, пропущенные через сердце. Наверное, это был самый сложный выбор в моей жизни при оценке работ. Выделить какую-то отдельную работу невозможно. Они все уникальны. Это страницы новейшей истории Украины, которые еще не пролистаны", – отметила начальник отдела по работе с одаренной молодежью Института модернизации содержания образования МОН Украины Светлана Мистюк.

"Для меня, как для ведущего новостей с опытом более 20 лет, важны были, конечно, факты. Но прежде всего я обращал внимание на эмоциональность. Многие эссе вызывали слезы. Каждый из авторов пережил страшные моменты детской жизни, поэтому сделать выбор было очень трудно", – сказал амбассадор Фонда Рината Ахметова и член жюри, известный ведущий телеканала "Украина" Игорь Пупков.

В ходе проведения конкурса Фонд Рината Ахметова получал многочисленные отзывы как от школьников-участников, так и от учителей, которые вдохновляли их на написание работ.

"Спасибо за проведение такого конкурса, который позволил учащимся узнать больше о себе и о жизни других людей, испытать сильные эмоциональные порывы и потрясения, которые делают их более сильными и мудрыми, понять, что жизнь каждого из них связана с жизнью своей страны. Это самое важное!" – поделилась Елена Дрантусова, учительница из Харькова.

"Голоса Мирных. Музей Фонда Рината Ахметова" – это пространство, где жители Донбасса могут рассказать свою историю без страха и упрека. Рассказать, чтобы освободиться от бремени молчания и дать возможность людям во всем мире понять умом и почувствовать сердцем всю боль мирных жителей, пострадавших от военных действий на востоке Украины. Цель Фонда на ближайшие годы – 100 000 историй Мирных, более 5000 из которых уже собраны.

Теги: молодежь, Фонд Рината Ахметова, музей
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