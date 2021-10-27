Фонд Рината Ахметова объявил победителей творческого конкурса эссе "Один день"

"Творческий конкурс проводился в рамках Меморандума о сотрудничестве между Фондом Рината Ахметова и Институтом модернизации содержания образования Министерства образования и науки Украины. Лучшие работы конкурсантов будут размещены на портале Музея "Голоса Мирных", а победители вскоре получат замечательные призы от Фонда: ноутбуки, мобильные телефоны и наборы видеоблогера. Также ценные призы предусмотрены для учителей, воспитанники которых займут наивысшие места", – рассказала главный директор программ Фонда Рината Ахметова Ирина Блажан.
В финал конкурса вышли 150 лучших работ. После детального оценивания эссе каждого финалиста жюри огласило результаты. Призовые места распределились следующим образом:
1-е место:
2-е место:
3-е место:
"Это не просто работы, это человеческие судьбы, жизни, истории, пропущенные через сердце. Наверное, это был самый сложный выбор в моей жизни при оценке работ. Выделить какую-то отдельную работу невозможно. Они все уникальны. Это страницы новейшей истории Украины, которые еще не пролистаны", – отметила начальник отдела по работе с одаренной молодежью Института модернизации содержания образования МОН Украины Светлана Мистюк.
"Для меня, как для ведущего новостей с опытом более 20 лет, важны были, конечно, факты. Но прежде всего я обращал внимание на эмоциональность. Многие эссе вызывали слезы. Каждый из авторов пережил страшные моменты детской жизни, поэтому сделать выбор было очень трудно", – сказал амбассадор Фонда Рината Ахметова и член жюри, известный ведущий телеканала "Украина" Игорь Пупков.
В ходе проведения конкурса Фонд Рината Ахметова получал многочисленные отзывы как от школьников-участников, так и от учителей, которые вдохновляли их на написание работ.
"Спасибо за проведение такого конкурса, который позволил учащимся узнать больше о себе и о жизни других людей, испытать сильные эмоциональные порывы и потрясения, которые делают их более сильными и мудрыми, понять, что жизнь каждого из них связана с жизнью своей страны. Это самое важное!" – поделилась Елена Дрантусова, учительница из Харькова.
"Голоса Мирных. Музей Фонда Рината Ахметова" – это пространство, где жители Донбасса могут рассказать свою историю без страха и упрека. Рассказать, чтобы освободиться от бремени молчания и дать возможность людям во всем мире понять умом и почувствовать сердцем всю боль мирных жителей, пострадавших от военных действий на востоке Украины. Цель Фонда на ближайшие годы – 100 000 историй Мирных, более 5000 из которых уже собраны.