Франция разрешила украинцам поездки в свои заморские территории без визы

"Отличная новость: украинцам с биометрическим паспортом и полным курсом вакцинации больше не нужна виза для поездки во французские заморские территории. Это подтверждает динамизм наших туристических обменов", – заявили в посольстве.
Відмінна новина: українцям * з біометричним #паспортом і повним графіком вакцинації * більше не потрібна віза для поїздки на французькі заморські території . Цей захід підтверджує #динамізм наших туристичних обмінів * ! *— La France en Ukraine (@FranceenUkraine) August 4, 2021
В список заморских территорий Франции входят:
Иностранцам раньше требовалось получить для поездки во французские заморские территории специальную визу, потому что они не входят в Шенгенскую зону – хотя с некоторыми типами Шенгенской визы поездки были возможны.
23 июля Франция разрешила въезд в страну гражданам Украины. Для въезда во Францию необходимо иметь свидетельство о вакцинации против COVID-19 либо свежий тест на коронавирус с отрицательным результатом.