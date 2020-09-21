ГБР во Львове возглавил бывший следователь, задержанный два года назад нетрезвым за рулем

Директором территориального управления Государственного бюро расследований во Львове стал экс-сотрудник Генпрокуратуры Украины Руслан Ляшко. Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

ГБР начало свою деятельность в ноябре 2018 года Фото: Державне бюро розслідувань / Facebook

Конкурсная комиссия Государственного бюро расследований Украины по результатам голосования определила победителей на вакантные должности директоров и заместителей директоров территориальных управлений ГБР. Об этом сообщила пресс-служба ведомства 18 сентября.

Директором управления во Львове назначен бывший старший следователь по особо важным делам Генпрокуратуры Украины Руслан Ляшко. В последнее время он работал следователем в ГБР.

По данным сайта Zaxid.net, осенью 2018 года Ляшко задержали патрульные по подозрению в нетрезвом вождении. Тогда Ляшко отказался от прохождения медэкспертизы.

"Учитывая показания свидетелей и видеозапись, суд признал прокурора виновным в управлении в нетрезвом состоянии и наложил на него штраф 10 200 грн. Дело рассматривала квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров и признала его виновным в нарушении профессиональной этики и дискредитации органов прокуратуры", – отмечает сайт.

Госбюро расследований – центральный правоохранительный орган Украины, создание которого было предусмотрено Уголовным процессуальным кодексом Украины до 20 ноября 2017 года. Бюро начало свою деятельность 27 ноября 2018 года. ГБР является юридическим лицом публичного права, осуществляет свои полномочия непосредственно и через территориальные управления.