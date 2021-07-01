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Главный санврач Украины рассказал, можно ли будет "смешивать" вакцины от COVID-19

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В Украине пока нельзя "смешивать" вакцины против коронавируса разных типов
В Украине пока нельзя "смешивать" вакцины против коронавируса разных типов
Фото: EPA

Есть вероятность, что в будущем можно будет делать первую и вторую прививки против коронавируса разными вакцинами. Об этом сказал главный санврач, замминистра здравоохранения Игорь Кузин в интервью LIGA.net, которое вышло 29 июня.

"Очень вероятно, что такое [сочетание разных вакцин] позволят. Это довольно сложно с точки зрения логистики, ведь надо сочетать различные платформы вакцин. Но научные исследования сейчас показывают, что некоторые комбинации первой и второй дозы вакцин приводят к большей иммуногенности, чем один тип вакцины", – сказал главный санврач.

По его словам, национальная техническая группа экспертов по иммунизации сейчас оценивает результаты научных исследований.

"Она уже обрабатывала этот вопрос и пришла к выводу, что сейчас нет достаточно данных с высоким уровнем доказательности в пользу сочетания различных платформ вакцин. Но таких исследований становится все больше. Группа снова рассмотрит этот вопрос 30 июня, учитывая данные, которые постоянно обновляются", – заявил Кузин.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В апреле 2021 года Всемирная организация здравоохранения заявляла, что последствия вакцинации от коронавируса препаратами разных типов неизвестны.

В мае в журнале The Lancet были опубликованы предварительные результаты исследований Оксфордского университета. Добровольцам делали одну прививку вакциной от AstraZeneca и одну – от Pfizer/BioNTech. Согласно результатам, было зафиксировано возрастание побочных реакций, но ни одна из них не была серьезной или длительной.

Предварительные результаты исследования, проведенного учеными испанского Института здоровья имени Карлоса III, опубликованные в мае, свидетельствуют, что комбинированное использование вакцин от коронавируса от Pfizer/BioNTech и Oxford/AstraZeneca обеспечивает мощный иммунный ответ.

1 июня применять разные вакцины против коронавируса при первой и второй прививках разрешили в Канаде. Канадцы, получившие первую дозу вакцины AstraZeneca, могут получить вторую прививку препаратом AstraZeneca или мРНК-вакциной (Pfizer/BioNTech или Moderna). Гражданам, которые первую прививку сделали мРНК-вакцинами Pfizer/BioNTech или Moderna, рекомендуют вакцинироваться второй раз тем же препаратом. Если же такой возможности нет, то канадцы могут заменить препарат компании Pfizer/BioNTech на Moderna и наоборот.

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и Sinovac Biotech (CoronaVac). Все они двухкомпонентные (требуется две дозы). Пациентам могут делать прививки вакциной Oxford/AstraZeneca, произведенной на разных площадках, однако "смешивать" вакцины нельзя.

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. По состоянию на 29 июня в Украине первую дозу вакцины получили 1,9 млн человек, завершили иммунизацию 589,4 тыс. украинцев.

Согласно календарному плану на 2021 год, до ноября хотят привить медиков, военнослужащих из состава операции Объединенных сил, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко обещал, что до конца 2021 года все желающие в стране смогут вакцинироваться против коронавируса. При этом за лето прививки "как минимум" и "гарантированно" получат 5 млн украинцев, прогнозирует он.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: вакцинация, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, пандемия, коронавирус, Игорь Кузин
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