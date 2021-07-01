Главный санврач Украины рассказал, можно ли будет "смешивать" вакцины от COVID-19

В Украине пока нельзя "смешивать" вакцины против коронавируса разных типов Фото: EPA

"Очень вероятно, что такое [сочетание разных вакцин] позволят. Это довольно сложно с точки зрения логистики, ведь надо сочетать различные платформы вакцин. Но научные исследования сейчас показывают, что некоторые комбинации первой и второй дозы вакцин приводят к большей иммуногенности, чем один тип вакцины", – сказал главный санврач.

По его словам, национальная техническая группа экспертов по иммунизации сейчас оценивает результаты научных исследований.

"Она уже обрабатывала этот вопрос и пришла к выводу, что сейчас нет достаточно данных с высоким уровнем доказательности в пользу сочетания различных платформ вакцин. Но таких исследований становится все больше. Группа снова рассмотрит этот вопрос 30 июня, учитывая данные, которые постоянно обновляются", – заявил Кузин.