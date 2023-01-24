"Голуби мира" с елки в Киеве принесли ВСУ 60 тыс. грн

Распродажа украшений в виде голубей принесла 60 тыс. грн., которые будут перечислены на "Армию дронов", отмечается в сообщении.
Проект "Армия дронов" возник в рамках United24. В рамках "Армии дронов" законтрактовано 1577 беспилотников на более чем 3,2 млрд грн, сообщали в Минцифры.28 декабря.
26 ноября 2022 года мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в центре и других районах Киева на праздники поставят "символические" новогодние елки за средства, которые предоставил бизнес.
30 ноября Кличко сообщил, что на Софийской площади установят новогоднюю елку, но массовых развлекательных мероприятий не будет. 17 декабря елку начали украшать, 19-го – зажгли огни на ней.
Новогоднюю елку убрали с Софийской площади 20 января.