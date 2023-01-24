"Голуби мира" с елки в Киеве принесли ВСУ 60 тыс. грн

Украшения с главной елки Украины были проданы в благотворительных целях Фото: EPA

Распродажа украшений в виде голубей принесла 60 тыс. грн., которые будут перечислены на "Армию дронов", отмечается в сообщении.

Проект "Армия дронов" возник в рамках United24. В рамках "Армии дронов" законтрактовано 1577 беспилотников на более чем 3,2 млрд грн, сообщали в Минцифры.28 декабря.