Гордон – Поворознюку: Даю тебе сутки на публичные извинения перед бойцами на фронте, передо мной и перед людьми, в которых стрелял

"Пользуясь случаем, хочу обратиться к Поворознюку, сказать ему, этому "прекрасному" человеку. [...] Я ему раньше давал на извинения передо мной три дня. Александр Поворознюк, даю тебе сутки. Сейчас 19.20 в Киеве. Сутки для трех вещей. Первое – тебе нужно извиниться перед нашими солдатами и офицерами, которые на фронте твою грязную жопу прикрывают, дают тебе возможность воровать в тылу", – сказал журналист.

Он отметил, что Поворознюк также должен извиниться перед людьми, в которых он "стрелял многократно", над которыми издевался, которых "в люки канализационные бросал, кого обижал, обзывал, у кого воровал, у кого забирал землю, кого рейдерил".

"И третье. Тебе надо извиниться передо мной. За то, что беспочвенно, безосновательно, незаслуженно обливал меня грязью. Если в течение суток я не услышу публичных извинений – то, что вышло и заставило тебя заткнуться, то, что вышло на этой неделе расследование, – покажется тебе детским садом, потому что материала у меня еще на 10 таких расследований, к сожалению для тебя", – заявил Гордон Поворознюку.

По его словам, "какие-то люди" взломали телефон агрария и "слили" его переписку, а также "отвратительные" видео.

"Ты животное то еще. Я не представлял даже, насколько ты животное. Я повторю тебе еще раз и больше повторять не буду: сутки. Не извинишься – жди вторую серию [расследования], не извинишься – третью, не извинишься – четвертую", – объяснил Гордон.

Он также обратился к генеральному прокурору Украины Андрею Костину и министру внутренних дел Украины Игорю Клименко "с настойчивой просьбой разобраться в ситуации насчет Поворознюка и насчет Кировоградской области".

"Все это время там действует мафия, состоящая из руководителей Главного управления внутренних дел (Нацполиции. – "ГОРДОН") Кировоградской области и прокуратуры Кировоградской области. Эта мафия прокуроров и ментов покрывает таких преступников, как Поворознюк (а их там немало, кстати, он не один, это явление большое). Я прошу генпрокурора и министра внутренних дел уволить всю верхушку, прокуроров кировоградских и полицейских кировоградских во главе с полковником [Романом] Козьяковым, потому что это, повторяю, мафия, они все повязаны, и у меня есть неопровержимые доказательства, которые, как человек дела и слова и репутации, я обещаю предоставить, если я их увижу на постах", – заявил Гордон.