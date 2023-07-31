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Гордон – Поворознюку: Даю тебе сутки на публичные извинения перед бойцами на фронте, передо мной и перед людьми, в которых стрелял

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Гордон подчеркнул, что он человек слова, дела и репутации
Гордон подчеркнул, что он человек слова, дела и репутации
Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

30 июля во время совместного стрима с телеведущим Василием Головановым основатель издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон заявил, что дает владельцу ФК "Ингулец", аграрию из Кировоградской области Александру Поворознюку, о котором Гордон выпустил журналистское расследование, сутки на публичные извинения.

"Пользуясь случаем, хочу обратиться к Поворознюку, сказать ему, этому "прекрасному" человеку. [...] Я ему раньше давал на извинения передо мной три дня. Александр Поворознюк, даю тебе сутки. Сейчас 19.20 в Киеве. Сутки для трех вещей. Первое – тебе нужно извиниться перед нашими солдатами и офицерами, которые на фронте твою грязную жопу прикрывают, дают тебе возможность воровать в тылу", – сказал журналист.

Он отметил, что Поворознюк также должен извиниться перед людьми, в которых он "стрелял многократно", над которыми издевался, которых "в люки канализационные бросал, кого обижал, обзывал, у кого воровал, у кого забирал землю, кого рейдерил".

"И третье. Тебе надо извиниться передо мной. За то, что беспочвенно, безосновательно, незаслуженно обливал меня грязью. Если в течение суток я не услышу публичных извинений – то, что вышло и заставило тебя заткнуться, то, что вышло на этой неделе расследование, – покажется тебе детским садом, потому что материала у меня еще на 10 таких расследований, к сожалению для тебя", – заявил Гордон Поворознюку.

По его словам, "какие-то люди" взломали телефон агрария и "слили" его переписку, а также "отвратительные" видео.

"Ты животное то еще. Я не представлял даже, насколько ты животное. Я повторю тебе еще раз и больше повторять не буду: сутки. Не извинишься – жди вторую серию [расследования], не извинишься – третью, не извинишься – четвертую", – объяснил Гордон.

Он также обратился к генеральному прокурору Украины Андрею Костину и министру внутренних дел Украины Игорю Клименко "с настойчивой просьбой разобраться в ситуации насчет Поворознюка и насчет Кировоградской области".

"Все это время там действует мафия, состоящая из руководителей Главного управления внутренних дел (Нацполиции. – "ГОРДОН") Кировоградской области и прокуратуры Кировоградской области. Эта мафия прокуроров и ментов покрывает таких преступников, как Поворознюк (а их там немало, кстати, он не один, это явление большое). Я прошу генпрокурора и министра внутренних дел уволить всю верхушку, прокуроров кировоградских и полицейских кировоградских во главе с полковником [Романом] Козьяковым, потому что это, повторяю, мафия, они все повязаны, и у меня есть неопровержимые доказательства, которые, как человек дела и слова и репутации, я обещаю предоставить, если я их увижу на постах", – заявил Гордон.

Контекст:

Поворознюк – собственник зарегистрированной в Кировоградской области агрофирмы "П’ятихатська". Как сообщала "Экономическая правда", фирме принадлежит 20 тыс. га земли. В интервью изданию Поворознюк рассказал, что доходы группы его компаний составляют "несколько сот миллионов [гривен в год]". Бизнесмен сообщил, что у него четыре судимости. На своем YouTube-канале в мае 2021 года Поворознюк заявил, что "свой капитал сколотил сам". "Хотя я вам скажу честно, что эти руки очень много крали. Я откровенно об этом говорю. Но я никогда не воровал у людей, только у государства", – сказал он.

Дмитрий Гордон записал несколько интервью со знакомыми и односельчанами Поворознюка, которые рассказывают о его преступных действиях в Кировоградской области.

Так, фермер из этого региона Юрий Ткач говорил, что Поворознюк трижды в него стрелял. "В 2010-м, 2013-м – насквозь в левую сторону груди, в 2014 году – тяжелое огнестрельное ранение. Мне не оказали помощь. Я пережил клиническую смерть, и вытащили пулю", – отмечал пострадавший.

Теги: Дмитрий Гордон, прокуратура, Кировоградская область, расследование, мафия, Нацполиция, Александр Поворознюк
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