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ПОЛИТИКА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Расследование Гордона о Поворознюке. Убийца, бандит, аферист, вор. Кто за ним стоит и когда он сядет. Видео

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Гордон выпустил полуторачасовой фильм о Поворознюке
Гордон выпустил полуторачасовой фильм о Поворознюке
Фото: Олександр Поворознюк / Facebook

На YouTube-канале "В гостях у Гордона" вышел фильм основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона о владельце ФК "Ингулец", аграрном бизнесмене из Кировоградской области Александре Поворознюке.

"В фильме-расследовании идет речь о судимостях Поворознюка, аферизме, рейдерстве и связях с правоохранителями, самозахвате земель, заказных убийствах, любви к русскому шансону, связях с властью и съемках сериала за 33 млн грн", – сказано в описании фильма.

В полуторачасовом фильме журналист использовал фрагменты интервью со знакомыми и односельчанами Поворознюка, которые рассказывали о его преступных действиях в Кировоградской области. В частности, Гордон подробно рассказал историю гибели в 2014 году оппонента Поворознюка – фермера Ивана Великого. Заказчики убийства до сих пор не установлены, но житель Петрова Михаил Никифоров в интервью Гордону сказал, что уверен "на 99%", что к преступлению имеет отношение Поворознюк.

"У них был конфликтов интересов", –  объяснил Никифоров мотив убийства.

Гордон напомнил, что в декабре 2022 года в интервью YouTube-каналу Politeka Поворознюк назвал журналиста "агентом ФСБ" и заявил, что у него якобы есть квартира в Москве, записанная на тещу. Гордон назвал утверждения Поворознюка "наглой ложью" и потребовал ее опровергнуть.

"В противном случае я пообещал испортить ему и без того не очень веселую его, Поворознюка, жизнь, – сказал Гордон. – Извинений не последовало, и тогда, как и обещал – а я всегда все, что обещаю, делаю, – я стал собирать сведения о Поворознюке из открытых, закрытых и напрочь закрытых источников". 

Гордон, изучив документы и пообщавшись с односельчанами Поворознюка, пришел к выводу, что "уже много лет Петрово живет по законам криминала, живет как вотчина одного бизнесмена с уголовным прошлым". 

Контекст:

Поворознюк – собственник зарегистрированной в Кировоградской области агрофирмы "П’ятихатська". Как сообщила "Экономическая правда", фирме принадлежит 20 тыс. га земли. В интервью изданию Поворознюк рассказал, что доходы группы его компаний составляют "несколько сот миллионов [гривен в год]".

Бизнесмен сообщил, что у него четыре судимости. На своем YouTube-канале в мае 2021 года Поворознюк заявил, что "свой капитал сколотил сам". "Хотя я вам скажу честно, что эти руки очень много крали. Я откровенно об этом говорю. Но я никогда не воровал у людей, только у государства", – сказал он.

Поворознюк внесен в базу сайта "Миротворец". В его карточке сказано, что он "мародер и вор" и что он совершал "осознанные действия, направленные на разграбление Украины". 

видео

Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Дмитрий Гордон, Кировоградская область, Александр Поворознюк
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