Расследование Гордона о Поворознюке. Убийца, бандит, аферист, вор. Кто за ним стоит и когда он сядет. Видео

"В фильме-расследовании идет речь о судимостях Поворознюка, аферизме, рейдерстве и связях с правоохранителями, самозахвате земель, заказных убийствах, любви к русскому шансону, связях с властью и съемках сериала за 33 млн грн", – сказано в описании фильма.

В полуторачасовом фильме журналист использовал фрагменты интервью со знакомыми и односельчанами Поворознюка, которые рассказывали о его преступных действиях в Кировоградской области. В частности, Гордон подробно рассказал историю гибели в 2014 году оппонента Поворознюка – фермера Ивана Великого. Заказчики убийства до сих пор не установлены, но житель Петрова Михаил Никифоров в интервью Гордону сказал, что уверен "на 99%", что к преступлению имеет отношение Поворознюк.

"У них был конфликтов интересов", – объяснил Никифоров мотив убийства.

Гордон напомнил, что в декабре 2022 года в интервью YouTube-каналу Politeka Поворознюк назвал журналиста "агентом ФСБ" и заявил, что у него якобы есть квартира в Москве, записанная на тещу. Гордон назвал утверждения Поворознюка "наглой ложью" и потребовал ее опровергнуть.

"В противном случае я пообещал испортить ему и без того не очень веселую его, Поворознюка, жизнь, – сказал Гордон. – Извинений не последовало, и тогда, как и обещал – а я всегда все, что обещаю, делаю, – я стал собирать сведения о Поворознюке из открытых, закрытых и напрочь закрытых источников".

Гордон, изучив документы и пообщавшись с односельчанами Поворознюка, пришел к выводу, что "уже много лет Петрово живет по законам криминала, живет как вотчина одного бизнесмена с уголовным прошлым".