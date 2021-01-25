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Исследование зимнего дизельного топлива – не замерзнет?

Институт потребительских экспертиз решил проверить сети АЗС на наличие действительно зимнего дизтоплива и отобрал пробы в полутора десятках самых популярных сетей – и выяснил, на каком из них можно смело кататься, когда за окном доходит до -25 °C.

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Эксперты постарались сделать максимальную выборку, отобрав пробы в сетях как со всеукраинским статусом, так и у небольших и средних региональных ритейлеров
Эксперты постарались сделать максимальную выборку, отобрав пробы в сетях как со всеукраинским статусом, так и у небольших и средних региональных ритейлеров
Фото: depositphotos.com

Как известно, этот вид топлива при низких температурах имеет тенденцию превращаться в "кисель", который в свою очередь превращает авто в "недвижимость". В сильные морозы недобросовестные продавцы часто пытаются сэкономить на морозостойкости.

Эксперты постарались сделать максимальную выборку, отобрав пробы в сетях как со всеукраинским статусом, так и у небольших и средних региональных ритейлеров. В сертифицированную лабораторию отправились образцы "тяжелого" топлива с заправок WOG, ОККО, "БРСМ-Нафта", Prime, Chipo, Klo, Amic, ANP, Glusco, Avantage 7, Motto, Shell, Sunoil, а также U.GO. Кроме товарных сортов, исследовали и фирменные "коктейли", обогащенные различными присадками. Исследования проводились по пяти основным параметрам, которые регулируются ГСТУ 7688:2015: предельная температура фильтруемости, цетановый индекс, содержание серы и температура вспышки.

Прежде всего эксперты испытали образцы "обычного" дизельного топлива в морозильной камере. Результаты оказались неожиданными – все пробы не просто отвечали нормативам (-20 °С), но и продемонстрировали запас! Более того, три образца из 12 и вовсе оказались "арктическими". Дизельное топливо от "БРСМ-Нафта" показало результат -34 °С, несколько ниже у Prime (-33 °С) и у Chipo (-32 °С).

По словам экспертов, такую заботу о потребителях они увидели впервые. Остальные участники также показали отличные результаты с "минимальным" запасом у Amic – -25 °С.

Далее замеряли цетановый индекс, отражающий влияние на топливо присадок, улучшающих его цетановое число. Чем индекс выше, тем легче двигатель запускается в мороз и стабильнее работает. На этот раз сложностей с преодолением порога в минимальные 46 единиц ни у кого не возникло. И снова наибольший запас "прочности" – у образцов "БРСМ-Нафта" (53,6 единицы) и Prime (53,5 единицы), хорошие результаты также показали пробы Shell и Chipo.

Ну а что с главным врагом экологии и топливной системы – серой? При сгорании концентрат серной и сернистой кислот не только закоксовывает нейтрализаторы и топливную аппаратуру, но и раздражает слизистую оболочку человека. Здесь у двух образцов оказались проблемы. И если дизтопливо от ANP "поскользнулось" незначительно – 16,5 мг/кг вместо 10 разрешенных, то в пробе, полученной на АЗС "Интерфло" в Киеве, – 163 мг/кг! При длительном использовании в современных авто топлива с таким содержанием серы могут произойти неприятные финансовые проблемы с ремонтом. А вот лидирующая четверка ("БРСМ-Нафта", Prime, Chipo, Avantage 7) уложилась в 5–7 мг/кг.

И наконец, температура вспышки. Данный параметр может показать, не попадали ли в "солярку" посторонние компоненты. Нарушений у участников не обнаружено, сами высокие показатели – у Shell и "БРСМ-Нафта".

Если такие результаты демонстрирует "обычная" солярка, то что же будет с премиальными сортами, которые продаются на 1–2 грн за литр дороже? И здесь ожидание не подвело экспертов. Все образцы (Mustang diesel, Pulls diesel, "БРСМ-Нафта", ДТ "Евро Плюс", V-Power, Ventus Diesel и отечественный SHEBEL ДТ) оказались "арктическими" сортами с заоблачными показателями морозостойкости. "Фирменное" топливо от WOG, БРСМ-Нафта и SHEBEL ЗН выдержало температуру ниже -40 °С. Особенно порадовали результаты топлива отечественного SHEBEL ДТ – кроме заявленных показателей по температуре фильтрованости, в образце практически отсутствовала вредная сера – менее 3 мг/кг.

Модернизация и контроль качества дают свои плоды. В целом, эксперты рекомендуют в случае необходимости выезжать в сильные морозы (особенно на длинные расстояния) заправляться только таким топливом.

Теги: экология, АЗС, Shell, дизельное топливо, исследование, морозы, экспертиза, БРСМ-Нафта, WOG, ОККО, температура, сера
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